Ravivihje: Pitkäveto Superlauantai 1.2.2020

Superlauantain toiseksi kovimmassa suomenhevoslähdössä (T75-2) kansansuosikki Sheikki on yllättäen pelikelpoinen. Se saa pitkävedossa kertoimen 1,85, mikä ylittää voiton todennäköisyysarviosta (58%) johdetun kerroinrajamme reilulla kymmenyksellä.Toissa lauantaina Teivossa Sheikki oli kuskinsa mukaan epävarma sattumattomalla radalla. Kolmanneksi kirinyt ori ei ollut suinkaan väsynyt maalissa. Jos vahva ori saa taas paremman otteen kaviourasta, vastustajat ovat sopivammassa sakissa helisemässä sen kanssa.Toisestakin Turussa ajettavasta T75-kohteesta löytyy pienen pelin paikka. Suursuosikki Juicemanin ykköshaastaja Amazing Warrior saa kertoimen 4,20, kun olisimme olleet valmiita pelaamaan sitä jo 3,60:n ylittävillä tarjouksilla. Kyseessä on voitokas hevonen, jonka ainoa tappio viime ajoilta johtui pussituksesta.Todennäköisiä keulahevosia pääsee pelaamaan pitkävedossa harvoin, mutta Kuopiossa ravattavan T75-5:n Capo tekee poikkeuksen. Se saa kertoimen 2,60, kun rajamme on vain hiukan päälle 2,10:n. Hirmuiseen talvivireeseen kohonnut Capo on uudella kuskillakin jälleen kerran lähellä keulavoittoa. Toissa kerralla ruuna joutui päästämään Fountain Dynamiten maalikuvassa ohitseen, mutta viimeksi ja joulukuun voittostarteissaan se oli johtopaikalta täysin pitelemätön.T75-rivin päätöskohteessa pelinjärjestäjä Veikkaus uskoo paljon meitä enemmän suosikki Com Miltoniin, vaikka sillä on alla tavallista pidempi neljän viikon starttiväli. Veikkauksen kannanoton myötä pelikelpoisia ovat sekä Sahara Sandstormin voitto kertoimella 5,40 että Muu voittaja kertoimella 5,10. Jälkimmäinen vaihtoehto osuu, jos ensimmäisenä maalilinjan ylittää joku muu kuin Com Milton, Sahara Sandstorm tai Minto's Don Juan.Vaikka pitkävedossa on mukavasti pelattavaa tarjolla, päivän paras ravipelikohde on silti Toto75. Siellä jackpotissa on Superlauantain kunniaksi 500 000 euroa ylimääräistä, joka jaetaan täysosumien kesken.Kohde 4325: Sheikki 1,85 ***Kohde 4391: Amazing Warrior 4,20 **Kohde 4392: Capo 2,60 ***Kohde 4395: Sahara Sandstorm 5,40 ** ja Muu voittaja 5,10 **Superlauantain pitkävetokohteet sulkeutuvat kello kello 18. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.