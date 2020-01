Ravivihje: Toto75 Superlauantai – 500 000 euroa ekstraa

Suosikki: Hirmuiseen talvivireeseen kohonnut 3 Capo on uudella kuskillakin jälleen kerran lähellä keulavoittoa. Toissa kerralla ruuna joutui päästämään Fountain Dynamiten maalikuvassa ohitseen, mutta viimeksi ja joulukuun voittostarteissaan se oli johtopaikalta täysin pitelemätön. Matkan piteneminen puolella kierroksella ei ole Capolle kynnyskysymys.

Haastajat: Vapaalla radalla hyvin viihtyvä 5 Personal Trainer olisi myös parhaimmillaan keulasta, muttei pääse sinne Capon ulkopuolelta. Se on kiertänyt kahdessa viime juoksussaan etusuoralla kuolemanpaikalla, mistä on kamppaillut sitkeästi perille. Jyväskylässä ruuna runttasi väkisin voittoon ohi 9 Santo Grialin ja oli viimeksi kakkonen takaa kirineen Bring Me Brodden jälkeen.

Santo Grialilla on tauon jälkeen kolmen kakkossijan putki takana. Jyväskylän jälkeen se sai huippureissun keulassa sooloilleen Capon imussa, muttei pysynyt 11,0-lopetuksessa tämän perässä maaliin asti.

Yllättäjät: Viime sijoituksiaan paljon vaarallisempi 10 Hello Garfield on loistava yllättäjäehdokas, mikäli Capoa varmistelee. Sille on jäänyt Lappeessa ja Vermossa jossiteltavaa. Hevonen kiri Vermossakin tosi hyvin taka-alalta vetämättömistä selistä.

2 Lucky Cloud oli valmentajansa ajamana erittäin sitkeä kolmas viimeksi Bodenissa. Se kiersi lähes koko matkan 3. rataa suurimmaksi osaksi selässä.

Heikoista lähtöpaikoista tänä vuonna kärsinyt 11 Sweet Carolina on kirinyt viime lähdöissään oikein pirteästi taustalta, mutta vaikea sen on nytkään ehtiä voittoon taka-alalta ilman hirmuista ylivauhtia. Tamman otteita kannattaa kuitenkin seurata tarkasti.

Pelijakauma: Hello Garfieldiä on pelattu käsittämättömän vähän ja myös muut yllättäjämme ovat aliarvostettuja. Capon kannatus on yläkantissa. 4 BWT Rock And Roll ja 7 Express Junior ovat ylipelattuja kovassa sakissa.

Juoksunkulku: Capo avaa johtoon ja BWT Rock And Roll sen taakse.