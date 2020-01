Ravivihje: Toto4 Jyväskylä 31.1.2020

Suosikki: 1 Cool Type jäi viimeksi 5. sisältä keskijoukkoihin, mutta toissa kerralla ruuna piti pintansa keulasta vuorenvarmasti. Cool Type on hyvä avaaja, joka juoksee mitä todennäköisimmin keulassa. Tehtävä ei näytä mahdottomalta, joten ruuna kuuluu ilman muuta pelihevosiin.

Haastajat: 9 Nemea Geisir ei toissa kerralla yltänyt 4. ulkoa kärkeen, mutta viimeksi tamma ehti terävällä loppuvedolla kärkeen vaikka matkavauhti ei takahevosia suosinutkaan. Nemea Geisir on voitokas hevonen, joka on ehtinyt ennenkin takarivistä mukaan voittomatsiin. Muutama hyvä vastustaja pääsee vaarallisen hyvistä asemista matkaan eikä Nemea Geisirin voittoa voi pitää itsestäänselvyytenä. 3 Explosive Elvis ehti viimeisellä satasella ykköseksi Uumajassa juostuaan 3. ulkona. Toissa kerralla ruuna ei ollut yhtä terävä johtavan takaa, ja on mielenkiintoista nähdä, pystyykö hevonen pitämään yllä viime kertaisen suoritustasonsa. 5 He's A Keeper eteni viimeksi ratkaisuhetkillä kärkeen 2. ulkoa, mutta joutui maalisuoralla päästämään yhden vastustajan edelleen. Ori on saanut tauon jälkeen pari starttia koneeseen ja parantaa alati otteitaan.

Yllättäjät: 2 Quite A Star teki asiallisen viime kauden ja pystyi oikeana kilpailupäivänään nousemaan kärkimatsiin takajoukoistakin. Lähtöpaikka on loistava, mutta tauolta suhtaudumme ruunaan varovaisesti. 4 Like It Or Not on päässyt kilpailemaan katkonaisesti eikä viime kaudella startannut kuin yhdeksän kertaa. Taukoa on jälleen alla ja tamma starttaa arvoituksena, mutta mikäli kaikki on kunnossa, peruskapasiteettinsa puolesta se pystyy paljoon. 12 Nazareth kesti viimeksi 2. sisältä kakkoseksi. Tamma sai startin alle ja pystyy parantamaan. Toki näistä asemista pärjääminen vaatisi tuuria ja ylivauhtia. 10 Hope Of Nazareth väläytteli viime kaudella kirikykyään silloin tällöin. Hevonen on tauluaan parempi menijä, mutta tauolta sen pärjääminen ei ole todennäköistä.

Pelijakauma: Ykkössuosikkimme Cool Type (21%) on hyvä varmaehdokas, kun se on kerännyt vasta toiseksi eniten peliä.

Juoksunkulku: Cool Type pitää johtopaikan ja Explosive Elvis päässee tämän kantaan. He's A Keeper jää keulahevosen rinnalle.