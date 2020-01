Ravivihje: Toto4 Seinäjoki 30.1.2020

Suosikki: 8 Fiilingillä on kelpo saumat palata pitkästä aikaa voittokantaan illan sopivassa tehtävässä. Kovaluokkainen ori ei ole varsinaisesti säkenöinyt taukonsa jälkeen, mutta eiköhän vire ole pikkuhiljaa nousussa kaksi starttia alla. Viimeksi Jetsun voittamassa T75-lähdössä kirikuti jäi vielä piippuun 4. ulkoa, mutta tässä sakissa jo samanlainen suoritus tuo paremman sijoituksen pitkästä takamatkasta huolimatta. Ori on jäänyt yllättävän vähän pelatuksi alustavassa pelijakaumassa, mutta toisaalta pitää muistaa sekin, että yleensä Fiilingillä on ollut merkki päällä kun valmentaja Juha-Matti Paavola on luovuttanut ohjat ammattikuskille. Selkiä etsimällä 60 metristä voi tulla liian kiire.



Haastajat: 4 Vikkeer on varmassa vireessä ja yrittää karkumatkaa paalulta. Viimeksi Seinäjoella ori matkasi 4.-5. ulkoa ja rynnisti lujaa maaliin ulkoratoja pitkin. Se spurttasi viimeiset 400 metriä hienosti 25-vauhdilla ja nousi tuloksissa pykälällä, kun vastustaja laukkasi edeltä maaliin. Myös toissa kerralla Vikkeer teki hyvän lopetuksen ja ohitti mm. paremman reissun sisäradalla saaneen 1 Kömin Lennon. 7 Taksvenla löi Fiilingin Kaustisella keulajuoksun jälkeen, kun sai 40 metriä eteen alussa. Nyt kaksikon välillä on eroa aja-komennolla vain 20 metriä. Viimeksi Teivossa Taksvenla jäi pussiin. Vikkeer ja Takslento kohtasivat vastaavista asemista kuin nyt kaksi kuukautta takaperin Seinäjoella. Vikkeer oli silloin selvästi parempi ja voitti keulasta.



Yllättäjät: 5 Eskel voittaa harvoin, mutta on tehnyt ihan asiallisia suorituksia talven mittaan. Esimerkiksi kolmanneksi viimeisessä kilpailussaan se hävisi johtavan rinnalta vain hirmukuntoiselle Karlolle. 11 A.T. Eka teki toissa talvena hurjaa jälkeä kovissa lähdöissä, mutta nyt alla on pitkä kuiva kausi ja reilun kolmen kuukauden tauko, jonka aikana hevosta on operoitu. A.T. Eka on kannattaa ottaa nyt tarkkaan seurantaan, sillä kykyjä on tätä kovempiinkin tehtäviin. Edellisen tallikaveri 3 Eurovaltikka on ollut usein kyttihevosena, mutta onnistumiset ovat olleet vähissä. Nyt ruunalla on hyvät saumat saada nappijuoksu, jollaisen jälkeen se olisi potentiaalinen yllättäjä. Tosin alun laukkariski on merkittävä.



Juoksunkulku: Vikkeer etenee keulaan ja pitää kiinni paikastaan.



Pelijakauma: Fiiling (22%) on aliarvostettu. A.T. Eka (3%) on lähdön kiinnostavin yllätyshaku peliprosenttien valossa.