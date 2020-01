Ravivihjeet

Pitkäveto: Vermo 29.1.2020

Pelisuositus

Pitkävetolistalta löytyy pari makoisaa pelihevosta.Ensimmäinen on seitsemännen lähdön suosikkimme, jonka Veikkaus näkee haastajana. Kahdella puhtaalla voitolla uudesta tallista aloittanutta hevosta pääsee pelaamaan kertoimella 4,2. Arvoimme mukaan se voittaa tänä iltana 28 prosentin todennäköisyydellä, joka vastaa kerrointa 3,6.Toinen pelihälytyksen soimaan saava hevonen on viimeisen lähdön suosikki, jolle Veikkaus tarjoaa juhlavaa kerrointa 2,45. Oikean lukeman viime keskiviikkona juhlineelle ruunalle kuuluisi olla 1,85.Ellei usko IS Ravien varman Questionmark Me’n voittoon, myös avauskohde on pelikelpoinen. Peliyhtiö luottaa vielä meitäkin enemmän Questionmark Me’hin, minkä seurauksena senantama kerroin 3,9 on selkeästi liian suuri (oma arvio 3,0). Jätämme tämän munan kuitenkin pelikorin ulkopuolelle.Might Be Romeo 4,2**Promtus 2,45***Vermon ravien pitkäveto sulkeutuu kello 18.00. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.