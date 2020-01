Ravivihje: Toto64 Vermo 29.1.2020

Toto64-kohteena on myös harvemmin ajettava lyhyen matkan tasoitusajo. Koska hevosten pitää päästä voltista tavallistakin liukkaammin matkaan, laukat voivat sotkea kuvioita normaalia enemmän. Vaikka sarjamääritys suosii suurempien voittosummien takamatkalaisia, kuumimmat pelihevoset starttaavat matkan takia paalukarsinasta.

Suosikki: Ykkösmerkki on uusista käsistä lupaavasti kahdella tyylikkäällä voitolla aloittanut 5 Might Be Romeo. Sen ensimmäinen voitto tuli hyvällä selkäreissulla ja viimekertainen hallitusti piikkipaikalta, jonne se nytkin varmasti tähyää. Koska viitosrata ei ole volttilähdössä paras paikka lähteä, emme tohdi vihjata Might Be Romeota varmaksi asti.

Haastajat: Ellei puolet starteistaan voittaneella 7 Stonecapes Rainilla olisi useamman kuukauden taukoa alla, se olisi ehkä suosikkimme, mutta ruuna jää nyt haastajaleirin kärkeen. Se teki oikein vakuuttavia esityksiä erilaisilla juoksuilla ennen vaisua viime kilpailuaan, jossa oli kipeä.

Might Be Romeon tavoin puhtaalla pelillä uudelta valmentajalta avannut 10 Prada Nights kärsii lähtöpaikastaan. Ruuna on kuitenkin räväytellyt tammikuun starteissaan niin ärhäköitä spurtteja, että se kuuluu takarivistä huolimatta pienimpiinkin systeemeihin.

Välillä lupaavasti kehittynyt 6 No Vice on hakenut taukonsa jälkeen vielä huippuvirettään. Viikko sitten sen kiri 2. ulkoa jäi melko tasapaksuksi.

Sairauspaussilla ollut 12 Stonecapes Poe on riittävä hevonen tällaiseen sakkiin, mutta melko tasavauhtiselle menijälle taitaa tulla liian kiire takamatkalta.

Yllättäjät: Nousukuntoa uhkunut 11 Muscleman kiri viime keskiviikkona häntäjoukosta niin lennokkaasti maalisuoralla, että se kannattaa poimia ensimmäisenä peleihin, jos hakee yllättäjiä.

14 Pam Hallover on vauhdikas, mutta jonkin verran ailahteleva hevonen. Viimeksi ruuna taipui keulasta totosijoilta ja menetti sitä ennen luultavimmin voiton laukattuaan piikistä juuri vähän ennen maalia. Ulkoratoja pitkin kierteleminen kurveissa ei taida olla Pam Halloverin leipälaji, mutta ei sitä voi kokonaan unohtaakaan.

2 One Who Run ei ole ollut viime juoksuissaan aivan parhaimmillaan, mutta sähäkkä menijä voi seurailla hyvältä lähtöpaikaltaan melko korkealle.

Pelijakauma: Pam Hallaover on jäänyt alipelatuksi. No Vicea on pelattu liikaa.



Juoksunkulku: One Who Run ja Stonecapes Rain ovat startissa nopeimmat. Stonecapes Rain tai Might Be Romeo johtaa joukkoa reippaalla tahdilla.