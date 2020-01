Ravivihje: Toto5 Teivo 28.1.2020

Suosikki: 7 Mr Chance nousee rankingin kärkeen, vaikka ei ole vielä onnistunut kaksarisijojen arvoisesti Joni-Petteri Irrin käsistä ja alla on poisjäänti vajaan kolmen viikon takaisesta T64-lähdöstä. Jos ori on samanlainen kuin vaikkapa viime kilpailussaan Vermossa, se on ilman muuta valmis menestymään illan sopivannäköisessä tehtävässä. Vermon-startti oli tasokas T64-lähtö, jossa Mr Chance kiri lopun alle 11-vauhdilla 2. ulkoa ja näytti hetken haastavan jopa keulassa juossutta suursuosikki Amazing Warrioria. Tätä ennen Porissa ori oli hyvä kolmas johtavan rinnalta Vixpress Lin voittaessa.



Haastajat: 6 Guido di Quattrolla on startti alla viime ajoilta, toisin kuin pelatuimmilla uhkaajillaan. Hannu Torvinen teki voimahevosella ratkaisun aikaisin viimeksi Porissa ja kierrätti ruunan puolimatkassa johtavan rinnalle. Siitä ruuna oli hyvä kakkonen ja hävisi vain Callela Einsteinille. Tämän lähdön hevosista selvästi taakse jäi nappireissun johtavan takana saanut 8 All Ready Match. 9 Malecon on lähdön kiinnostavin seurattava. Reilun vuoden takainen Jokimaa tekee tähtiä -finaalin sankari yrittää uutta tulemista Minna Kankaan taitavista käsistä. Odotukset eivät ymmärrettävästi ole vielä pilvissä kun alla on yli seitsemän kuukauden mittainen tauko, mutta ruuna ei kannata silti tyystin sivuuttaa T5-lappua täyttäessä. 1 Enjoy Pepper palaa radoille sairaustauolta. Hyvänä päivänään nopea tamma voi johtaa alusta loppuun, mutta varminta on suhtautua siihen nyt varauksella. 10 Cool On Photos petti viimeksi selvänä suosikkina, kun joutui tekemään kovasti töitä laukan jälkeen keulaan edetessään. Toissa kerralla Teivossa ruuna juoksi toisella radalla ilman vetoapua ja hävisi vain Fast Timelle ja Al E.Gador Zetille.



Yllättäjät: 4 Racehill Victory taittoi matkaa kolmantena sisäradalla ja hävisi vain kovakuntoiselle Look Completelle toissa kerralla Jokimaalla. Viimeksi ruuna paikkasi lähtölaukan asiallisesti. 3 Sign Of Secret on ollut paras sisäradalta, minne sillä on nyt hyvältä paikalta mainiot saumat päästä. Unelmareissulla kärkipään sijoitus olisi ihan mahdollinen ylisarjasta huolimatta.



Juoksunkulku: Enjoy Pepper pitää halutessaan keulat sisäradalta. Jos sille haetaan selkäjuoksua täydellä matkalla, piikkipaikan hakee Sign Of Secret tai Mr Chance. All Ready Match on myös nopea ja voi osallistua kiihdytykseen ulkoradasta huolimatta.



Pelijakauma: Pelaajat ovat löytäneet Mr Chancen (23%) odotettua paremmin, mutta ori on silti edullinen pelihevonen.