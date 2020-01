Ravivihje: Toto65 Magic Monday 27.1.2020

Suosikki: 2 Dancinginthedark palasi viimeksi pieneltä paussilta ja ajautui lopussa pussiin, mutta ei toisaalta näyttänyt sitä ennen matkalla kovinkaan tuoreelta. Voimia kuitenkin jäi ja esitys oli paljon sijoitusta lupaavampi tauolta. Ruunalla on nyt sauma päästä pitkästä aikaa johtoon, josta se tekee oikein merkittävästi parempia esityksiä kuin toisten takaa. Keulavoitto ei saisi yllättää ketään ja ainakin aamun 10 prosentin peliosuus on tukevasti alakanttiin. Vihjaajalle 6-vuotias on jopa niukasti lähdön suosikki ja selkeä varmaehdokas.



Haastajat: 3 Intuto ei ole taukonsa jälkeen onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla, mutta ei ole ollut aivan niin heikko kuin sijoituksista voisi päätellä ja vastus on maanantaina sopivampaa kuin hetkeen. Lahdessa ruuna ei jaksanut Selene Lunen SE-juoksussa toiselta radalta kuin yhdeksänneksi ja viimeksi Kuopiossa oli vaikea ehtiä kiertelemällä kaukaa 4. ulkoa. Kapasiteetiltaan Intuto on kisan ykkönen, mutta toisaalta viimeksi ravi ei kyllä kirissä hivellyt silmiä normaalinkaan vertaa.

Pelaajien suosikki 6 Above From de Hess oli myös viimeksi mukana Selene Lunen hurjassa näytöksessä. Tamma löi Intuton, mutta vain niukasti ja saatuaan huomattavasti säästeliäämmän juoksun 3. sisällä. 8-vuotiaan jälki on muuten ollut tasaisen varmaa.

5 Lassic Point aloitti viimeksi uusista käsistä ja tauolta. Ruuna puski pitkän kirinsa 3. ulkoa hieman tasaisesti, mutta asiallisesti perille. Odotukset olivat ennen viime kisaa rauhallisten viimeistelyjen jäljiltä oikein maltilliset ja hevonen saattaa terävöityä kisa alla paljonkin.

Yllättäjät: 1 Johnny Flamen taulu on sekava, mutta viime kertaa lukuun ottamatta esityksissä on ollut hyviäkin asioita. Viimeksi hevonen oli kipeä, joten sen startin voikin unohtaa. Nappipaikalta ruuna ei ole ulkona, vaikka lähtö lievä ylisarja onkin. 8 Honorary Consul juoksi viimeksi Intuton etupuolella, kiri etupuolella ja pysyi etupuolella, joten ei sekään ole tässä ulkona, kun pienessä lähdössä 8-radan kurjuus tasoittuu hieman.



Pelijakauma: Dancinginthedarkin (11 %) peliosuus on aamulla rajusti alakantissa. Se noussee, mutta voisi kuvitella, että ruunassa on lopultakin vielä ainesta jopa varmaksi.

Juoksunkulku: Johnny Flame, Dancinginthedark ja Prayer's Hope avaavat hyvin. Keskimmäisellä on suurin halu johtoon ja kahdella muulla nopealla tuskin on mitään sitä vastaan.