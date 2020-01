Ravivihje: Toto4 Pori 26.1.2020

Suosikki: 5 He Is Felix on vahva menijä, jonka ominaisuudet käyvät parhaiten pidemmille matkoille, mutta kyseessä on myös kelpo avaaja. Ruuna pääsee auton takaa hyvin liikkeelle ja laskemme sen pääsevän johtopaikalle, mistä He Is Felixin kuuluu pienessä lähdössä olla lähellä voittoa. Viimeksi Amazing Warrior meni keulasta menojaan, mutta viisivuotias piti tämän takaa kakkoseksi. Tätä ennen ruuna teki hyvän juoksun johtavan rinnalta.

Haastaja: 1 Diesel Degato pitää auton takaa aluksi johtopaikan, mutta paussilta sille kelpaa selkäjuoksu mikäli He Is Felix tulee aikaisin rinnalle. Muille ei keuloja anneta. Ruunan viime startin vaisuuteen ei löytynyt selitystä ja valmentajan mukaan Porin maalisuoralla nähdään, onko kilpailuterävyys tarvittavalla tasolla. Treeneissä Diesel Degato on esiintynyt edukseen.

Yllättäjät: 3 Xavier K.A. ei viimeksi 4. ulkoa yltänyt kärkeen ja hävisi toissa kerrallakin selvästi voittajalle vaikka lopetti mukavasti. Ruuna on tauon jälkeen saanut muutaman startin alle ja saattaa hyvinkin pärjätä kohta jossain. 6 Spanish Rose on monipuolinen menijä, ja välillä tamma on turhankin innokas menemään. Tauon jälkeen ensimmäisessä startissa sille mitä todennäköisimmin haetaan peesijuoksua. Tällä kertaa valmentajan ajama 4 Way To Go hyötyisi rehdistä talvikelistä. Kunto on nousemaan päin, mistä osoituksena suoraselkäinen taistelu Forssassa toiselta ilman vetoapua.

Pelijakauma: He Is Felixillä (59%) on tasaisesti startteja alla kun taas Diesel Degato (26%) on kysymysmerkki. Lähtö on oikean suuntaisesti pelattu.

Juoksunkulku: Diesel Degato pitää johtopaikan alussa vaivatta ja He Is Felixillä pyritään hakemaan keulapaikka haltuun. Spanish Rose on toisinaan menollaan ja saattaa sotkea pelihevosten suunnitelmat, mikäli tamma ei pääse alussa selkään vaan jää toiselle ilman vetoapua.