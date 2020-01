Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Lappeenranta 25.1.2020

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelisuositus

Lappeen ravien pitkävetolistalta poimitaan muutamia alikertoimisia hevosia peleihin.Niistä ensimmäinen on kuudennen lähdön suosikki, joka on näyttänyt hyvin kehityskykyiseltä suomenhevoselta. Viime voittojuoksussaan ori puristi niukkaan voittoon johtavan rinnalta ja oli viimeksikin oikein hyvä häiriöstä johtuneen alkulaukan jälkeen. Uskomme Issakan Valon voittavan 45 prosentin todennäköisyydellä, joka vastaa kerrointa 2,2. Sitä pääsee pelaamaan kertoimella 2,6.Supersuosikki Le Miragen päähaastajaon hyvä pelikohde heti seuraavassa lähdössä. Se esiintyi Teivossa Le Miragen voittamassa lähdössä todella lupaavasti pahan lähtölaukan jälkeen. Ruuna juoksi porukan tavoitettuaan 7. sisällä ja teki sieltä oikein vahvan 12,6-vauhtisen 600 metrin kirin. Hevosen pitkävetokerroin on 7,5. Oikeamman lukeman kuuluisi olla 6,3.Viimeinen pelihevonen on Toto75-varmamme, jonka Veikkaus näkee vain haastajana. Sen voittoa voi puristaa pitkävedossa kertoimella 3,6. Pelikelpoinen huimavireinen ruuna on jo yli 3,1:n ylittävällä kertoimella.Issakan Valo 2,6***Shadow Pro McQueen 7,5**Hazelhen Hermes 3,6***