Ravivihje: Toto4 Turku 24.1.2020

Suosikki: 9 Shackhills Thunder on aloittanut vuoden kahdella voitolla. Ensin ruuna kiri kärkeen 2. sisältä ja hallitsi viimeksi johtopaikalta. Nyt murheena on takarivi, josta kiertämistä tulee väkisinkin enemmän ja vastuskin kovenee hieman edellisistä. Suosikkiasema tuntuu näistä asemista liian tukevalta, mutta 4-vuotias on toki yksi lähdön todennäköisimmistä voittajista.

Haastajat: 5 Artsi jyräsi Porissa pitkällä kirillä vahvasti ykköseksi äärimmäisen raskaissa olosuhteissa ja vahvistuu vielä Hannu Torviselle. Kankeasti aloittanut ruuna tuntuu kehittyvän nyt koko ajan.

2 Rim Bay Orchid taisteli Turun Tammasarjassa sinnikkäästi kovaa Motivated Secondia vastaan, mutta Vermossa ulkoratakiri jäi hieman tasaiseksi. Nyt tamma pääsee iskemään jälleen lähempää kärkeä.

3 Meet Me In Shade oli kesällä pari kertaa oikeinkin mainio, mutta Porin taukostartti jätti rutkasti parannettavaa. Nyt on startti alla ja viimeksi olosuhteet olivat poikkeuksellisen raskaat, joten ei unohdeta tammaa vielä.

Yllättäjät: 10 Our Lexalle jäi viimeksi suosikin voittamassa kisassa hieman voimia ja ilman pussitusta se olisi ollut ainakin lähempänä sitä. Siihen nähden ero peliosuuksissa on ainakin suosikkiin nähden liian suuri. 7 Dream On polki viimeksi Solvallassa hänniltä viimeisen kierroksen 14,2 ja ohitti lopussa monta. Se on kovaa kyytiä tähän porukkaan, mutta toisaalta siellä painellaan käytännössä kesäradalla. 11 BWT Dictator kiersi taukostartissaan 1. takasuoralla johtavan rinnalle, josta bensa loppui aika aikaisin. Hevosella on kykyjä taulua parempaan ja eiköhän nyt valita maltillisempi taktiikka.

Pelijakauma: Shackhills Thunder (32 %) on takarivistä liian suuri suosikki.

Juoksunkulku: Rim Bay Orchid ja Meet Me In Shade erottuvat kiihdytyksessä. Artsilla saatetaan ajaa rohkeasti, vaikka se ei ihan ensi metreillä ole nopeimpia.