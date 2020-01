Ravivihje: Toto75 Lappeenranta 25.1.2020

Suosikki: 1 Adrienne's Ami on tehnyt viime kilpailuissaan hyvät juoksut Tapio Perttusen ohjastamana. Toissa kerralla Kouvolassa se veti tuttuun tapaan lujaa keulassa ja voitti selvästi, lyöden muutaman taas vastassa olevan hevosen. Myös viimeksi Kouvolassa Adrienne's Ami oli paras tämän lähdön hevosista, vaikka 10-vauhtinen avaus ja 13-vauhtinen ensimmäinen kilometri painoivat lopussa sen verran, että Bean Dead Cert ja Leemark's Felicia kirivät ohi. Valmentaja Timo Toiviainen ohjastaa tällä kertaa. Adrienne's Ami on ihan mahdollinen keulavoittaja kuntonsa puolesta, mutta sen verran ruudikas ja epävarma suorittaja IS Ravien makuun, ettei tukevasti rastittuna kiinnosta pelimielessä.



Haastajat: Kiriherkkä 5 Curakao on selkeä nosto haastajarankingin kärkeen. Ruuna on riviään parempi ja saa Santtu Raitalan kyytiinsä. Tapanina Killerillä Curakao laukkasi voimia tallella 300 metriä ennen maalia johtavan takaa. Lähtö oli tätä kovempi kisa, jossa kärkisijat menivät Personal Trainerille ja Santo Grialille. Kahta päivää myöhemmin ruuna pysyi askelillaan ja spurttasi sisäradalta terävästi kakkoseksi. Viimeksi Kouvolan kaarteissa tuli laukkoja alkumatkalla, nyt niihin on Harri Kotilaisen mukaan selvät syyt. Lappeessa rataprofiili on sopivampi. Curakao avaa kovaa ja olisi huippumielenkiintoinen varsinkin kovaa vetävän Adrienne's Amin selästä. Sinne tosin tähtää myös tuulennopea 8 Delightful Moment, joka teki viimeksi pikamatkalla lennokkaan kirin 4. ulkoa. 12 Il Funny Li on voitokas kilpuri ja luokkahevonen lievään ylisarjaankin. Lähtöpaikka on paperilla paha, mutta jos juoksusta tulee Adrienne's Amin johdolla ylivauhtinen ja kenttä kääntyy lopussa, voitto on ihan mahdollinen. Orastanut voittoputki katkesi maanantain välistartissa, mutta hevonen oli ihan hyvä kakkonen keulasta.



Yllättäjät: 6 An-Andree juoksi viime kilpailunsa tosi kovissa porukoissa. Hevonen on vahva ja pystyy jyräämään ihan kärkeen, jos vire on ennallaan reilun kuukauden paussilta. 4 Dalton Hoss on kovasti riviään parempi. Toissa kerralla se oli tukkoinen, kuten tallikommentit ennakoivatkin. Viimeksi tuli laukka hännillä ensimmäiseen kaarteeseen mentäessä. 3 Albino Brave väläytteli nousukuntoa vuoden ensimmäisissä kilpailuissaan. Esimerkiksi Kouvolassa se juoksi johtavan rinnalla ja laukkasi kärkitaistosta maalisuoralle käännyttäessä. Nyt alla on poisjäänti vajaan kahden viikon takaa.



Juoksunkulku: Adrienne's Ami lähtee viemään joukkoa vauhdilla. Curakao ja Delightful Moment tähtäävät tiukimmin sen selkään.



Pelijakauma: Adrienne's Ami (34%) on luotettu turhan selväksi suosikiksi. Curakao (16%) on loistorasti ja Dalton Hoss (3%) turhan unohdettu yllätyshaku.