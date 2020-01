Ravivihje: Toto4 Oulu 23.1.2020

Suosikki: 7 Backward's Boy kilpaili viime kaudella voitokkaasti napaten ykkössijan yli 50-prosentin tarkkuudella. Samalla rahaa kertyi roimasti eikä tauolta palaaminen ole kovenevissa sarjoissa niin helppoa kuin matalammissa lähdöissä. Backward's Boy on yksinkertaisesti hyvä kilpahevonen, joka on paussista huolimatta ansaitusti suosikki. Varmaksi sitä ei kuitenkaan uskalla jättää.

Haastajat: 5 Armani Press lopetti Kuopiossa 4. sisältä mukavasti totoon muttei Bodenissa pystynyt nousemaan ulkoratoja pitkin kärkeen 3. ulkoa. Ruuna on paras kärjen läheltä, mistä se pystyy paljoon. 4 Wille Caramellilla on suosikin tapaan taukoa ja starttaa siksi kysymysmerkkinä. Ruuna tulee parhaimmillaan ollessaan johtavan rinnaltakin, mutta vielä tässä vaiheessa taustajoukot toivoivat selkäjuoksua. 11 Willy Fog oli Oulussa tasainen 4. sisältä. Ruuna sai tauolta startin alle ja ohjastaja-valmentaja odotti parannusta.

Yllättäjät: 9 Samaras K.M.E. voitti Uumajassa vahvalla kirillä eikä ollut Bodenissakaan huono kuolemanpaikalta. Ohjastaja vaihtuu tällä kertaa selvästi kokemattomampaan. 8 BWT Rock And Roll ei saanut viimeksi täyttä mahdollisuutta johtavan takaa. Ruuna olisi paras keulasta, minne ei tällä kertaa todennäköisesti ole asiaa. 10 Easy Vacation lopetti Seinäjoella asiallisesti pienessä lähdössä ja sai startin alle. Tauolta palaava 3 Star To Be Loved, hyvä talvihevonen 2 Bluehouse's Power ja viime starteissaan alisuorittanut mutta talvikelistä hyötyvä 6 Ready Press tulevat rankingissa seuraavina.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Radoilta 3-8 päästään asiallisesti matkaan. Star To Be Loved saattaa hyvinkin juosta keulassa, mutta todennäköisimmin sinne lopulta pääsee Backward's Boy.