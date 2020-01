Ravivihje: Toto64 Vermo 22.1.2020

Suosikit: 3 Syneri ja 1 Alvar Hem ovat ottaneet yhteen kaksi kertaa viimeisen parin viikon aikana ja tilanne on 1-1. Vermossa Alvar Hem ohitti Synerin selityksittä, mutta Turussa Ari Kotikulman suojatti karkasi keulasta näyttävästi. Syneri on suosikki, mutta sillä on omat epävarmuustekijänsä esimerkiksi kokoontumisvaiheessa, eikä kaksikon välinen ero saisi olla alustavan pelijakauman kaltainen. Alvar Hem pääsee todennäköisesti iskemään tässä selästä, kun Turussa kohtalona oli paikka sen rinnalla.

Yllättäjät: Loput ovat edellä mainitun kaksikon puristuksessa vaikeuksissa, mutta hyviä hevosia löytyy muitakin. 2 Tarunlento on vihdoin pääsemässä säännölliseen starttirytmiin ja 4-vuotiaana ikäluokkalähdöissäkin menestynyt ori voi nousta tuleaisuudessa vaikka kuinka korkealle. 7-vuotiaalla on jäänyt kummassakin tauon jälkeisessä jossiteltavaa, vaikka se on palannut radoille oikein maltillisin odotuksin. 4 Mopoheikiltä löytyy vauhtia näihin lähtöihin, mutta motivaatio on tällä hetkellä pahemman kerran hukassa. 6 Intoiivari jää alussa, mutta kirii aina hyvin. Pikkutaukoon ei valitettavasti saatu selitystä, kun valmentaja ei ollut tavoitettavissa. 10 Sakarin palaa pidemmältä tauolta. Taulu on komea, mutta valmentaja varoittaa, että hevonen vaatii ehdottomasti kisoja kroppaansa, ennen kuin riittää näin kovissa lähdöissä. Esa Holopainen varoittaa 9 Laksin Lyytistä ja hevonen tekikin Lahdessa mainion juoksun laukan jälkeen. Se kulki hypyn jälkeen 25,2/1900 metriä, vaikka ei päässyt edes käyttämään kaikkia voimiaan. 12 Pälvi Tuttu on jäänyt kaksi kertaa peräkkäin pussiin, mutta 12-radalta tehtävä vaikuttaa liian kovalta.



Pelijakauma: Alvar Hemin (23 %) kuuluisi olla lähempänä Syneriä (57 %), jolla esiintyy toisinaan käytöshäiriöitä kokoontumisvaiheessa.

Juoksunkulku: Syneri avaa lujaa, mikäli selviää kunnialla auton taakse. Alvar Hem pääsee myös hyvin liikkeelle, samoin kuin Mopoheikki. Jälkimmäiselle haetaan varmasti ensisijaisesti selkäjuoksua, mutta se tuo ainakin vauhtia alkuun ja voi sotkea pakkaa merkittävästikin niiden osalta, jotka julistavat Syneri-Alvar Hemin piikkiseläksi.