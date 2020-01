Ravivihje: Toto5 Mikkeli 21.1.2020

Suosikki: 7 Burnhill's Luck on esittänyt hyvää kuntoa taukonsa jälkeen ja lyönyt kovempiakin vastustajia kuin nämä tiistain vastustajat, mutta on kaikkea muuta kuin suoritusvarma. Varsinkin selvänä suosikkina hevonen vaatii aina varmistuksia. Viimeksi Teivossa ruunalla kierrettiin matkalla johtavan rinnalle, josta se oli sitkeä kakkonen.

Haastajat: 9 Scarlet Collection kiri Kouvolassa terävästi Suomen uran uransa avausvoittoon säästöreissulla, mutta Vermossa puhti loppui varhain, kun tarjolla oli enemmän kiertelemistä. Eiköhän hevosella yritetä taas tarkkaillen, jolloin siltä löytyisi napakka kiri.

5 Triple Ray on oikeinkin mielenkiintoinen pelihevonen tähän paikkaan. Ruuna teki syksyllä monta hyvää starttia, eikä sen kunnon pitäisi olla kovasti laskussa, vaikka taulu antaa sellaista ymmärtää. Parissa viimeisessä juoksut ovat vain menneet kovissa lähdöissä toivottomilta lähtöpaikoilta tosi hankalaksi.

3 Vitesse debytoi Teivossa montéssa ja voitti vahvalla esityksellä. Tamma on ollut viime ajat aivan asiallinen kärryistäkin, mutta lähdöt ovat olleet vain aika kovia.

2 Veloce Vald hallitsi Lappeessa johtopaikalta. Sitä ennen ja sen jälkeen ravi mureni viimeisessä kaarteessa, kun hevonen joutui siihen uloimmilla radoilla. Sisäratajuoksu suosisi ja hyvältä paikalta sellainen voisi olla tarjollakin.

6 BWT Crusaderin edellisestä onnistumisesta on rutkasti aikaa, mutta otteissa on nähtävissä lievää piristymistä. Kouvolan kolmosessa ruuna tuli pussissa maaliin, oli sen jälkeen laukan jälkeen hyvä ja viimeksi tuli sitten toivoton lähtölaukka.

Yllättäjät: 1 Västerbo Locksmith avaa hyvin ja pystyy hyödyntämään paikkansa. Ruuna on usein lopussa tasapaksu ja siksi viime kauden voittosarakkeeseenkin jäi nolla, mutta hyvä sijoitus ei saa yllättää. 8 Lessons In Love tuli Kouvolassa paljon voimia tallella pussissa maaliin, mutta Killerillä huumori ei kestänyt keulajuoksua. Huonolta paikalta riittää tekemistä, mutta jossain tamma yllättää, kun saa mieleisensä nappireissun. 10 Good Guy ei ole erityinen kiertelijä ja takarivin uloin paikka laskee sen mahdollisuudet aika alas.

Pelijakauma: Burnhill's Luck (53 %) on liikaa luotettu ja useampi haastaja on edullinen. Erityismaininnan ansaitsee Triple Ray (4 %).



Juoksunkulku: Västerbo Locksmith avaa sisältä asiallisesti, mutta tuskin on lopullinen johtonimi. BWT Crusader ja Lessons In Love pääsisivät reippaasti liikkeelle, mutta on kysymysmerkki satsataanko ulkoa. Burnhill's Luckilla ajetaan varmasti jossain vaiheessa eteenpäin. Hankalasti arvioitava juoksunkulku.