Ravivihje: Toto65 Magic Monday 20.1.2020

Suosikki: 7 Selene Lune teki Lahdessa mieliinpainuvan esityksen, kun tamma paineli keulaan päästyään vauhdilla ja kellotti uuden SE:n 2600 metrin matkalla. On sanomattakin selvää ettei tamma ole samanlaisena lyötävissä, mutta pieni kysymysmerkki leijuu ilmassa, onko hevonen maanantaina yhtä lennokas. Lisäksi Selene Lune on pilannut laukkoihin jonkin verran urallaan ja 2140 metrin matka ei ole sille yhtä hyvin sopiva kuin viimeksi 2600. Tamma tekee aina parhaansa ja on ehjällä juoksulla vaikeasti lyötävissä.

Haastajat/yllättäjät: Forssassa keulasta varmasti voittanut 3 Double Revenge kiertyi viimeksi johtavan rinnalle 1500 metriä ennen maalia eikä jaksanut puristaa perille. Tällä kertaa kuolemanpaikkaa taustajoukkojen mukaan vältetään. 1 Millstone's Vivid ei hyödy lähtöpaikasta tasaisena avaajana, mutta kunto on nousussa. Vermossa tamma nousi 5. ulkoa taistoon kakkossijasta vahvan kirin päätteeksi. 6 Real Red vei Forssassa parhaat palat keulasta. Vermossa 6. sisällä matkannut tamma yritti lopussa kiriä tototaistoon mutta joutui tyytymään kuudenteen sijaan. 5 M.T.Lara Croftin starttiväli on tällä kertaa lyhyempi ja ainakin himmeät totosijat ovat mahdollisia. Nopea 4 Ratu Royale otti viimeksi maksimit johtohevosen takaa. 2 Lil Belinda puolestaan yritti Solvallassa nousta 2./3. ulkoa kolmatta ilman selkää kärkimatsiin mutta taipui taustalle. Tamma on sijoituksiaan parempi menijä ja saattaa kohta jossain pärjätä saatuaan muutaman startin alle tauon jälkeen.

Pelijakauma: Selene Lune (79%) on jonkin verran ylipelattu ja varmistetaan. Toto65:ssa hyvään lunastukseen pääseminen on pitkässä kuusessa, jos riveihin lyö varmaksi sekä Perfect Rainmakerin että Selene Lunen. Siksi iskemme kaksikosta vain toisen läpivarmaksi. Valitsemme duosta Perfect Rainmakerin rivien tukipilariksi, kun kyseessä on Selene Lunea suoritusvarmempi tapaus.

Juoksunkulku: Ratu Royale avannee sisäradalle ja saattaapa M.T.Lara Croftkin satsata alkuun. Double Revenge hakee johtopaikan nimiinsä ja luovuttaa sen eteenpäin Selene Lunelle, mikäli tämä tulee ajoissa kupeelle.