Ravivihje: Toto4 Jokimaa 19.1.2020

Suosikki: 6 Might Be Romeo on tiedetty aina lahjakkaaksi ja kun debyytti Tapio Perttusen käsistä sujui hienosti viime viikolla, nouseva 4-vuotias on nyt jo selvä suosikki. Ori avasi viimeksi Jokimaalla reippaasti ja aloitti keulassa, mutta luopui paikasta 1250 metriä ennen maalia. Perttunen nosti johtavan takaa kiriin 600 metriä jäljellä ja Might Be Romeo tykitti peräti 11,5-vauhtisessa lopetuksessa hienolla tyylillä ylivoimavoittoon. Jo samanlainen suoritus riittää tässä, ja hevonen voi olla startti alla vielä hieman terävämpi. Lähtöpaikkakin parani pykälällä, kun sisäpuolelta jäi yksi vastustaja pois.

Haastajat: 1 Finsweden oli viime viikon kohtaamisessa pelatumpi kuin Might Be Romeo. Hevonen oli 4. ulkoa juoksunkulun uhri, kun selät eivät vetäneet lainkaan. Ruuna kiri loppusuoraa sen verran raikkaasti viidettä rataa pitkin, ettei se ole nyt vaaraton hyvältä lähtöpaikalta. 7 Albino Esker kulki lupaavasti 3-vuotiaana ja palaa nyt kehiin lyhyeltä sairaus- ja rokotuspaussilta. Kehittyvä hevonen on ihan mahdollinen mitalisti, jos juoksu onnistuu seiskaradalta.

Yllättäjät: 8 Gold Arrow Web on voittanut kaksi kolmesta viime juoksustaan. Välissä tuli laukka loppukaarteessa kesken lupaavan kirin, joten hyvällä tuurilla voittoja voisi olla putkessa vielä yksi lisää. Viime viikolla Kouvolassa ruuna oli sitkas keulasta ja kontrasi ykköseksi, vaikka näytti välillä jo lyödyltä. 4 One Who Run muistetaan joulukuisesta T64-voitosta, jossa se spurttasi lopussa ohi keulassa juosseen Fuscus H.L:n. Samanlainen suoritus riittäisi tässäkin. Viimeksi hevonen oli tekemässä ihan hyvää esitystä johtavan rinnalta, kunnes ravi katosi voittotaistosta loppusuoralla. 10 Talladega Ranger eteni viimeksi johtavan rinnalle puolimatkassa ja taipui lopussa. Kirikykyinen hevonen ei ole silti ihan pihalla tässä, jos startti vie eteenpäin.

Juoksunkulku: Might Be Romeo on todennäköisin keulahevonen, mutta suosikin selkään on tunkua ja kiihdytys voi venyä.

Pelijakauma: Might Be Romeo (60%) on kerännyt yllättävän paljon peliä. T4-pelin selvästi todennäköisin voittaja jää silti pitkin hampain ja paremman puutteessa varmaksi. Toiveissa on, että kannatus laskee iltapäiväksi.