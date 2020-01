Ravivihje: Toto75 Teivo 18.1.2020

Suosikki: Toto75-kierros alkaa hieman hankalalla tammalähdöllä, jossa kovimmat tekijät ovat takamatkalla. Takamatka on näissä lähdöissä usein hankaluuksissa, mutta nyt pieni lähtö muokkaa tilannetta sen hevosten eduksi. 9 Beat of Loven taulu on sekalainen, mutta tamma menestyi kesällä tätä kovemmissakin lähdöissä. Lahden taukostartissa Anna Sulinin suojatti polki hänniltä kirikierroksen 13,5, oli sijoitustaan parempi ja näytti oikein mainiolta. Beat of Love on löydetty alustavassa pelijakaumassa yllättävän hyvin suhteessa tulosrivistöön, eikä sitä voi mainostaa jätti-ideaksi, mutta ideasuosikiksi kuitenkin.



Haastajat: 10 Merit ja 12 Ice Wine erottuivat viimeksi Vermon Tammatähdessä edukseen ja karkasivat keulapäästä voittotaistoon, jossa jälkimmäinen osoittautui terävämmäksi. Merit on terävöitynyt taukonsa jälkeen startti startilta ja sillä on paremmat valmiudet menestyä ulkoratakirillä kuin Ice Winella.

Ice Wine yllätti viimeksi valmentajansakin voittamalla suoraan tauolta, vaikka viimeistelyt olivat jääneet vajaiksi. Hevonen parantaa varmasti startti alla ja jo viime taso riittäisi tässä korkealle. Leo Mönttinen tosin muistuttaa ihan aiheesta, että hevosen parhaat suoritukset ovat kuitenkin sisäradalta ja nyt luvassa on väkisinkin kiertämistä.

Paalun hevosista 5 Inaccessible on selvästi luotetuin. 5-vuotias ailahtelee aika lailla. Se vastaisi sitkeästi, jos onnistuisi pääsemään johtoon, mutta voltin vitoselta sen onnistuminen on haastellista. Hevonen joutunee vaihteeksi juoksemaan lähtöpaikan ja lähetystavan vuoksi tavallisilla kärryillä, mutta voitti edellisen starttinsa niillä juostessaan, joten tuskin se on kynnyskysymys.

Yllättäjät: Matti Riipisen kaksikko 8 Fika ja 1 Gresille Boko iskee sisäratajuoksuilla ja niillä on pieni sauma yllättää, jos juoksu menee kuin elokuvissa. Kummallakin hevosella on viime aikoina jäänyt hieman jossiteltavaa ja ne ovat lievässä nousussa. 3 Ambrielin taulu on sysimusta, mutta hevonen on ollut juoksunkulkujen uhri oikeastaan läpi syksyn. 5-vuotias ei luokaltaan häpeä tässä ainakaan muille paaluhevosille. 7 Zoom Zoom väläytteli syksyllä, mutta palaa nyt tauolta arvoituksena. 11 L Dees Maggiesbest on tahkonnut avoimia tammalähtöjä, eikä kuulu hevosena ihan näin alas rankingissa, mutta tasavauhtisuus vaivaa, eikä voittosarake ole ihan sattumalta köyhä. 4 An-Valpuri on edellisen tapaan sitkeä, mutta enemmän sijoittujatyyppi. 6 Lindalike viuhtonee juoksuradalta ainakin ensiksi johtoon. Elokuun Lahden voittostartin kaltaisena sillä olisi yllätyssaumakin, mutta tauon jälkeiset esitykset ovat olleet todella vaisuja.



Pelijakauma: Beat of Love (19 %) on vihjaajan ideasuosikki ja hieman aliarvostettu. Rohkeimmille pelaajille varma-ainesta.

Juoksunkulku: Lindalike pyrähtää aluksi johtoon, mutta sillä ei taida olla realistista ajaa johtopaikalta viime esitysten perusteella. Ambrielilla saatetaan olla yllättävänkin aktiivisia ja Inaccessiblekin olisi paras keulapaikalta.