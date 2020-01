Ravivihje: Toto4 Pori 17.1.2020

Suosikki: 5 Baron Box sai tauon jälkeen startin alle ja kilpailee nousuvireessä. 2600 metrin matka suosii vahvaa menijää ja lisäksi rattaille hyppää vahvistuksena Ari Moilanen. Seinäjoella alussa hännille jättäytynyt Baron Box kiri vahvasti perille ja oli kelpo kolmas selvästi voittajalle häviten. Tällä kertaa tehtävä on sopivan näköinen ja oriilta kuuluu odottaa menestystä juoksulla kuin juoksulla.

Haastaja: 9 Prada Nightsin taulu on hyvässä kunnossa eikä ruuna ole totosijojen ulkopuolelle jäänyt viidessä viimeisessä kisassaan. Juoksutkin ovat onnistuneet, kuten viimeksi, kun ruuna pääsi etenemäään sujuvasti 2. ulkoa toista rataa pitkin kovaa vetäneen keulan kimppuun. Viisivuotias runttasi viime metreillä väkisin ykköseksi. Starttiväli on tällä kertaa lyhyempi ja totosija on erittäin lähellä, kun kyseessä on korkean suoritusvarmuuden omaava menijä.

Yllättäjät: 1 Hippo Hope kiri Kouvolassa erittäin pirteästi 5. ulkoa ja olisi matkan jatkuessa ehtinyt totoon. Ruuna ei pystyne käyttämään maksimaalisesti hyväkseen lähtöpaikkaa, mutta nousukuntoisena menijänä se kannattaa huomioida useaan ruksiin. 2 Here Comes The Sun jäi viimeksi alussa ja juoksi lopulta 4. ulkona, mistä suoritus oli tasainen. Lähtöpaikka on parempi kuin aikoihin ja viisivuotias pyrkii haastamaan suosikit. 10 Empere's Bud hakee tauon jälkeen huippukuntoaan. Viimeksi Porissa hevonen jäi keulasta neljänneksi ja hävisi voittajalle selvästi. Teivossa 5. ulkoa tasaisesti kirinyt 6 Mister Balderino tulee seuraavana ennen heikolta lähtöpaikalta starttaavaa 8 Belodonia ja startin alle saanutta 3 Chloe Hoo:ta.

Pelijakauma: Baron Box (29%) on kakkossuosikkina mahdollinen Toto4-varma. Hippo Hope (4%) on alipelattu.

Juoksunkulku: Belodon on eturivin nopein, mutta nähtäväksi jää, satsataanko sillä starttiin ulkoradan lähtöpaikalta. Baron Box ottaa startin rauhassa, mutta tehnee ratkaisun suht' ajoissa. Se saattaa jopa kiertää keulahevosen rinnalle.