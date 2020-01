Ravivihje: Toto4 Jyväskylä 16.1.2020

Suosikki: 2 Tagquer on aloittanut lupaavasti ja mikä positiivisinta, ruuna on vielä parantanut otteitaan selvästi viime aikoina starttien karttuessa. Seinäjoen voitossaan 4-vuotias kiersi päätöskierroksen alkupuolella 2. ulkoa johtavan rinnalle ja löi kovempia hevosia kuin mitä nyt on vastassa. Nappipaikalta selvä suosikki.

Haastajat: 7 Silica Manilla on vauhtia haastaa suosikki, mutta hevonen käy usein kuumana ja tuhlaa voimiaan turhuuksiin. Lappeessa ajetuissa Mikkelin raveissa ruuna spurttasi selkäjuoksulla oikein sähäkästi ykköseksi.

1 I Believe You aloitti uusista käsistä ihan mukavasti kirimällä totoon, mutta viimeksi tuli laukka. Hyvä paikka auttaa tässä pitkälle.

6 Stoneisle Quidamilla on lahjoja nähtyä parempaan, mutta sekin tahtoo käydä kuumana ja ottaa sen myötä turhia laukkoja. Valmentajan mukaan hevonen on hieman rauhoittunut tauon aikana kotona, mutta starttikäytös askarruttaa edelleen.

Yllättäjät: 5 Mertha Von Bentz taitaa kerätä heikossa lähdössä peliä lähinnä ohjastajansa vuoksi. Viimeksi tamma laukkasi häiriöstä, mutta oli sitä ennen rehellisen vaisu 4. ulkoa. 10 Arya voitti syyskuussa keulasta, mutta ei ole sen jälkeen loistanut.

Pelijakauma: Tagquer (53 %) voisi olla sopivassa seurassa vielä aamun jakaumaa enemmänkin pelattu. I Believe You (3 %) ansaitsisi namupaikalta muutaman prosenttiyksikön enemmän luottamusta. Mertha Von Bentzin (13 %) peliosuus on aivan liian korkealla.

Juoksunkulku: I Believe You avasi Kuopiossa ulkoa tosi sähäkästi ja Silica Manilta löytyy myös vauhtia. Tagquer pääsee myös kohtalaisesti liikkeelle ja eiköhän suosikin selkä kelpaa viimeistään 1. takasuoralla haastajille, oli siellä siinä vaiheessa kuka tahansa.