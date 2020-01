Ravivihje: Toto64 Vermo 15.1.2020

Suosikki: Todellisen muodonmuutoksen syksyllä kokenut 2 Fountain Dynamite on selkeä ehdokas varmaksi avauskohteessa. Ruuna pisteli parastaan kolme kilpailua sitten, jolloin lensi vaikeista asemista huimalla kirillään lopulta selvään voittoon ja viimeksi Vermossa, missä tykitti 2. ulkoa vastustamattomasti ohi toisen voittokoneen Capon. Nyt suursuosikkia kutsuu piikkipaikka, mistä se on ollut myös voitokas.

Haastajat ja yllättäjät: 4 Roofer on alkanut kulkea ravia, ja menestystäkin on tullut. Kuolemanpaikankin selvittävä ruuna kiri viimeksi Amazing Warriorin hallinnoimassa juoksussa maalisuoralla 3. sisältä terävästi, muttei aivan ehtinyt toiseksi.

6 Hello Garfield on ollut mainio viime juoksuissaan. Se irtosi ensin Lappeessa kuolemanpaikalta omille teilleen ja kierteli viimeksi hieman pieleen menneen juoksun jälkeen viimeiseltä sijalta hienosti kolmanneksi Rooferin tuntumaan.

Kyvykäs 7 BWT Bayern on avannut suvantovaiheen jälkeen oikein myönteisissä merkeissä uusista käsistä ja se on laskettava merkittävimpien haastajien leiriin. Se sinnitteli Vermon pitkällä matkalla kuolemanpaikalta aivan hyvin ja tykitti viimeksi Lappeenrannassa valmentajansa ajamana viimeisestä parista hurjasti taistoon kakkossijasta. Kovakirinen hevonen joutuu nyt kuitenkin tulemaan sairauspaussilta starttiin vajavaisilla viimeistelyillä.

Aivan elämänsä kunnossa kilpaileva 1 Speak Of The Devil on lopetellut viime juoksuissaan asiallisesti takapareista sisäradalta. Viimeksi se sai tulla suhteellisen sujuvasti 4. sisältä Fountain Dynamite voittojuoksussa ja eteni pääjoukon parhaaksi. Ruuna ei voita kovin herkästi, mutta voi venyä nytkin totosijalle, ellei jää pussiin.

9 Memphis Minnie olisi parhaimmillaan piikistä. Se sinnitteli toissa kerralla asiallisesti neljänneksi kuolemanpaikalta, mutta oli viimeksi hiukan saamattomampi kirivaiheessa 3. ulkoa, vaikka ennätyksensä painelikin.

Starttien myötä piristynyt 11 Scarlet Collection pääsi viimeksi Kouvolassa jo voiton makuun, kun sen reissu onnistui 12-paikalta 100-prosenttisesti, mutta tässä kovemmassa sakissa sen on paljon hankalampi pärjätä.

Pelijakauma: Suosikin kannatus on yläkantissa. Roofer, Hello Garfield ja BWT Bayern ovat alipelattuja haastajia.



Juoksunkulku: Wonder Woman saattaa olla aluksi ripein, mutta Fountain Dynamite pääsee joka tapauksessa hallitsemaan juoksua keulapaikalle.