Ravivihje: Toto5 Teivo 14.1.2020

Suosikki: 5 Al E.Gador Zet nousi loppuvuoden kilpailuissaan huippukuntoon. Tänään sopivannäköisessä tehtävässä ruuna on jo suursuosikki ja illan selvästi todennäköisin T5-voittaja.



Turun-startissa Erkki-Pekka Mäkisen suojatti oli hyvä kakkonen. Hevonen teki töitä jo alkumatkan aikana ja hävisi 12.5-vauhtisessa lopetuksessa vain Questionmark Melle. Viimeksi Forssassa Al E.Gador Zet porhalsi keulassa omaa vauhtiaan kaukana muiden edellä ja voitti pystyyn. Muun muassa hyvää kuntoa esittänyt Black Ice Boost jäi kauas taakse. Tämä lähtö ei ole sen kummempi vastuksen puolesta, joten jos ruuna on säilyttänyt kuntonsa, sitä on vaikea voittaa.



Haastajat ja yllättäjät: 3 Racehill Victory oli hyvä kakkonen sisäratajuoksulla Jokimaalla viimeksi. Ruuna taittoi matkaa kolmantena sisäradalla ja hävisi vain kovakuntoiselle Look Completelle. Edessään juosseen 4 Fast Timen Racehill Victory kepitti selvällä marginaalilla. 8 Cool On Photos esitteli viime talvena luokkahevosen otteita Katja Melkon valmennuksessa. Nyt ruuna yrittää uutta tulemista Neea Espon käsistä. Tauolta Mikkelissä ruuna oli asiallinen kakkonen keulasta. Viimeksi Kuopion T75:ssä ruuna juoksi 3. ulkona. Se oli kirissä sen verran saamaton, että huippukuntoon on vielä matkaa. 2 Joker Photo jäi Mikkelissä Cool On Photosin ja kumppanit kohdatessaan pussiin. Viimeksi Jokimaalla ruuna ei pystynyt parantelemaan asemia kirissä kolmatta rataa pitkin, mutta sillä on taas saumat päästä sisäradalle, mistä kiri voisi irrota paremmin.



Juoksunkulku: Fast Time ottaa ensimmäiset keulat, mutta Al E.Gador Zetin selkä kelpaa.



Pelijakauma: Jos Al E.Gador Zetiä (75%) varmistelee, Racehill Victory (4%) on edullinen tukirasti.