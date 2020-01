Ravivihje: Toto65 Magic Monday 13.1.2020 – 50000 euron jackpot

Suosikki: Turun pään ensimmäisessä kohteessa kolme pelatuinta hevosta tulee Harri Koivusen tallista ja voitto jää hyvin todennäköisesti kotiradalle. 3 Juiceman on tallin ykköskuskin Olli Koivusen ajokki. Ruuna on tehnyt kesätauon jälkeen oikein hienoja juoksuja, vaikka voittotili ei ole komistunut. Viimeksi 9-vuotias taisteli sitkeästi johtavan rinnalta tätä kovemmassa, vaikka jäikin niukasti kakkoseksi. Nyt eturivi näyttää sellaiselta, että suosikin pitäisi päästä aika ongelmitta johtopaikalle, jossa se saa todennäköisesti vetää hiljaa.

Haastaja: 9 Questionmark Me ei ole kuntonsa puolesta suosikkia perässä. Viimeksi Vermossa ruuna kiri vaikeista asemista viimeiset 700 metriä 10-vauhtia ja lähestyi Juicemaniakin selvästi maalisuoralla. Takarivi on nyt kuitenkin iso haitta ja kun kisasta on vaarana tulla taktiikkajuoksu ja suosikki taitaa jäädä saavuttamatta nytkin. Näillä peliosuuksilla Questionmark Me'kin kannattaa kuitenkin mahduttaa edes pieneen rooliin T-pelissä.

Yllättäjät: 1 Denver Brodde on ollut tasaisen varma suorittaja jo pitkään. Ruuna saa hyvän sisäratajuoksun ja lähdössä on jopa todennäköisempi skenaario, että Koivusen talli juhlii kolmoisvoittoa, kuin että ei. Teivossa Denver Brodde kierrätettiin matkalla johtavan rinnalle ja se puursi taas hienosti perille. 5 Don Corleone Trot jäi Teivossa paljon voimia tallella pussiin, vaikka loppua kiskottiin 11-kyytiä. Ruunalla on tässä juoksunkulun suhteen vain huonoja vaihtoehtoja. Taktiikkajuoksuissa hevonen on vaikeuksissa, mutta ei ole kuitenkaan niin kova tekijä, että voisi tehdä juoksun itse johtavan rinnalla ja lyödä näitä hevosia sen jälkeen. 2 Mr Big Star parantaa hiljalleen saadessaan startteja vakavan loukkaantumisen jäljiltä, mutta kovaluokkaisella hevosella tuntuu olevan huippuvireeseen vielä aika lailla matkaa.



Pelijakauma: Lähtö on alustavasti aika lailla oikein rastattu.

Juoksunkulku: Radoilta 2-4 pystytään avaamaan oikein reippaasti. Alkutomun laskeuduttua Juiceman etenee johtoon ja saa säätää matkavauhdin mieleisekseen eli rauhalliseksi.