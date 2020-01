Ravivihje: Toto4 Seinäjoki 12.1.2020

Suosikki: Pelisuosikki 8 Caldera Amour on kasannut komean kolmen voiton putken ja löi Killerillä nappijuoksulla oikein koviakin hevosia. Seinäjoella hevonen osoitti, että se pystyy kyllä tarvittaessa kiertämäänkin. Sunnuntaina juostaan mailia ja murheena on 8-rata, josta juoksu menee herkästi pieleen nopeallakin avaajalla. Kuntonsa puolesta ruuna on lähdön kärkipäätä, mutta vaatii suosikkina näistä asemista ainakin varmistuksia ja näillä peliosuuksilla hevosesta vetäisi mielummin ohi kuin päin.

Haastajat: 1 Feeling Classy on puolestaan nappipaikalla ja voisi näistä asemista olla ehkä mielummin pelisuosikkin kuin Caldera Amour. Tamma piti Härmässä elokuussa sisäradalta johtopaikan ja tässä olisi paljon voitettu, jos temppu onnistuisi taas. Säästeliäs reissu on tarjolla joka tapauksessa. 5-vuotias runnoi edellisessä Seinäjoen startissaan rehdisti ykköseksi johtavan rinnalta ja oli Kuopiossakin Toto75-tasolla positiivinen viides 3. ulkoa, vaikka loppukaarteessa oli ulkoradoilla ravin kanssa vaikeaa.

10 Kickapoo Windcape ei ole sitten marraskuun voittojen jälkeen onnistunut, mutta lähdötkin ovat olleet tätä kovempia. Esimerkiksi viimeksi edelle jäi vain Troopers ja Cheri Sane, joista kumpikin olisi tähän selvä ykköshevonen. Takarivi on toki takarivi varsinkin maililla.

2 Brass N Sassy on juossut pääosin etelämpänä tätä tasokkaampia tehtäviä. Nappipaikka ja Raitala kyydissä, niin tamma kuuluu ehdottomasti huomioida ajoissa, vaikkei se pohjimmiltaan mikään voittokone ole.

Nopea 7 Pitbull jäi viimeksi Feeling Classyn voittamassa kisassa voimissaan pussiin. Nopea hevonen viihtyy maililla ja on 2 prosenttia pelattuna ehdottomasti lappukamaa.

3 Floyd Kenwood palaa tauolta suhteellisen matalalla profiililla arvoituksena, mutta ruuna on pohjimmiltaan kyvykäs hevonen tähän seuraan ja paikkakin suosii nopeaa avaajaa.

12 Vanilla Price on tehnyt tauon jälkeen kaksi oikeinkin asiallista esitystä ja riittää hevosena tässä korkealle, mutta 12-radalta tarvitaan maililla rutkasti tuuriakin.

Yllättäjät: 5 Mr Joke Diamond aloittaa tauolta ja uusista käsistä. Ruotsin esitysten perusteella tason täytyy nousta ihan jonkin verran uudessa kotimaassa, mutta ainahan sellainenkin mahdollista on. 11 Dennalla on potentiaalia, mutta viime ajat tamma on tyytynyt lähinnä seurailemaan.

Pelijakauma: Lähdössä on monta mahdollista menestyjää ja lisäksi olemassa ylivauhdin vaara. Rastataan leveästi, mutta Pitbull (2 %) ja Vanilla Price (3 %) ansaitsevat erityismaininnan huonoilta paikoiltaankin.

Juoksunkulku: Eturivissä on monta nopeaa ja herkällä maililla juoksujärjestys ei ole ihan helppo pähkinä. Felling Classy yrittää tietysti puolustaa keulapaikkaa sisäradaltaan, mutta ainakin Brass N Sassy, Floyd Kenwood ja Pitbull pystyvät myös avaamaan railakkaasti.