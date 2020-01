Ravivihje: Toto75 Jokimaa 11.1.2020

Suosikki: 10 Thai Profit on noussut elämänsä kuntoon Kimmo Aholan käsissä. Alla on peräti viiden voiton putki. Viimeksi taakse jäi keulajuoksun jälkeen näiden sarjojen parhaimmistoa Hazelhen Hermeksen ja Com Miltonin johdolla. Thai Profit pystyy nousemaan pätkänopeudellaan taas korkealle, mutta varma-ainesta emme siinä näe takarivistä.



Haastajat: 3 Ricocone on hyvä avaaja ja pyrkii keulaan, mistä otti viime voittonsa marraskuussa. Viime esitykset ovat nostaneet ilmaan kysymysmerkkejä huippukunnon katoamisesta, mutta Harri Koivunen ei ole asiasta huolissaan tallikommenteissa. Jos alla olisi hyviä esityksiä, Ricocone olisi lähdön kärkirankkaus. 4 Lindy Poppins on myös perusrasti. Seinäjoella rehti ruuna kirmasi lopun ylivoimaista vauhtia ja otti vakuuttavan kirivoiton tätä helpommasta tehtävästä. Viimeksi se kokeili rahkeitaan avoimessa lähdössä Sobel Conwayta ja kumppaneita vastaan. Juhani Inkisen suojatti hävisi pelin jo rata-arvonnassa, mutta teki voitavansa kirissä 3. ulkoa ja saa hyvän arvosanan suorituksestaan.



Yllättäjät: 9 Trot Kronos oli oikein positiivinen viime viikolla Harri Koivusen valmennuksesta debytoidessaan. Se harppoi hänniltä lujaa maaliin ja kulki viimeiset 400 metriä 09,6-vauhdilla. 7 Donato E. avaa kovaa ja pyrkii ulkoakin sisäradalle. Jos temppu onnistuu, ruuna on yllätysvalmis. Viime lauantain avoimessa lähdössä Donato E. laukkasi Shadow Of Brisbanen selästä 300 metriä ennen maalia voimat tallella.



Juoksunkulku: Ricocone on lähdön todennäköisin keulahevonen tasaisesta rintamasta. Kiihdytys voi venyä etenkin Donato E:n toimesta.



Pelijakauma: Thai Profit (35%) erottuu turhan selvästi muista laatulähdössä, jossa monella hyvällä hevosella on voittosaumat. Trot Kronos (9%) on kiinnostava yllätyshaku myös alustavan pelijakauman valossa.