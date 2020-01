Ravivihje: Toto4 Kouvola 10.1.2020

Suosikki: 7 Teppana on voitokas mutta Jani Ruotsalaisen mukaan vielä kovin lapsellinen menijä. Ruuna juoksi Jyväskylässä keulassa, mistä hevonen otti laukan maalisuoran alkuun säikähdettyään sisäradan ohituskaistalle tuikannutta vastustajaa. Ehjällä juoksulla Teppana tietää miten lähtöjä voitetaan, mutta kuten viimeksi nähtiin, sataprosenttisen varma suorittaja ei ole kyseessä.

Haastaja: 8 Kilhakka on ollut viime starteissaan erittäin suoritusvarma ja ruuna on naputellut hyviä sijoituksia tauluun. Toissa kerralla tuli selvä voitto keulasta, mistä ruuna joutui viimeksi tunnustamaan Mellun Myrskyn paremmakseen. Suoritus oli kelpo luokkaa ja monipuolinen menijä on syytä mahduttaa jokaiselle pelikupongille. Kilhakka pystyy sopivassa tehtävässä paljoon juoksulla kuin juoksulla.

Yllättäjät: 12 I.P. Vapari otti viimeksi pelätyn lähtölaukan, mutta tätä ennen ori teki 6. ulkoa positiivisen kirin ja nousi kolmosmatsiin yhdessä selässä matkanneen Viljun kanssa. Ehjällä juoksulla I.P. Vapari pystyy taistelemaan jopa lähdön voitosta. Sen verran kyvykäs ja voitokas menijä on kyseessä, joka viime kaudellakin voitti useammin kuin joka neljäs kerta. 4 Carmeniina oli Lahdessa tasainen 2. ulkoa. Vermossa ohjastaja tarjoili 5. ulkoa tarkan juoksun viimeisen kierroksen osalta ja maalisuoralla tamma pääsi sisäkautta ilmestymään mukaan kakkosmatsiin, minkä jo veteraani-ikäinen menijä hoiteli varmasti kotiin. Carmeniina on suoritusvarma mutta ailahteleva menijä. Voittoja on tullut harvakseltaan, ja juoksun on mentävä sataprosenttisesti nappiin, että sellainen on otettavissa. 11 Tulipiippu lopetti Lappeessa positiivisesti 2. ulkoa ja viimeksi ruuna tsemppasi mukavasti perille toiselta ilman selkää. Kunto on hyvällä mallilla ja ainakin totosija on otettavissa. Epävarma mutta kyvykäs 10 Ohikiitävä, Vermossa maalisuoralle kaarruttaessa hyvistä asemista laukannut 3 Sarinan Sanni ja tauluaan vaarallisemmassa iskussa kilpaileva 9 Eurovaltikka tulevat seuraavina.

Pelijakauma: Carmeniina (18%) on noussut ylipelatuksi. I.P. Vapari (2%) kiinnostaa tähän kohteeseen eniten ja myös Ohikiitävä (2%), Sarinan Sanni (2%) sekä Eurovaltikka (1%) ovat alipelattuja.

Juoksunkulku: Teppana etenee johtopaikalle viimeistään ensimmäisellä takasuoralla.