Ravivihje: Toto4 Kuopio 9.1.2020

Suosikki: 8 Faith In Life on noussut vahvaan vireeseen talven tultua ja aiemmin ailahdelleella ruunalla on alla neljä huippuesitystä. Viimeksi tuli varma voitto keulapaikalta, mutta nyt on edessä paluu toivottomaan arpaonneen, eikä tehtävä ole eturivin uloimpaa millään lailla helppo. Kuntonsa puolesta 8-vuotias saa olla ykköshevonen, mutta vaatii ehdottomasti varmistuksia.

Haastajat: Voitokas 4 Pam Hallover on palaamassa huippuiskuun. Viimeksi ruuna laukkasi keulajuoksun jälkeen todennäköisen voittonsa maaliin ja sillä koitettaneen nyt samalla reseptillä hyvitystä. Ainakin se tekisi suosikin asetelman tukalaksi, jos ei muuta.

10 Rapid Leader palaa tauolta, mutta valmentaja on aivan luottavainen, että hevoselta nähdään heti kelpo suoritus. Ruuna on tottunut kovempaankin vastukseen, mutta takarivi on varsinkin Kuopiossa aina iso hidaste.

9 Sir Robert on nousussa. Ruunalle jäi Kuopiossa paljon voimia ja viimeksi se tulitti 10,5-lopetuksessa hienosti totoon taustalta.

3 Lassic Point avaa uudesta tallista ja tauolta. Hevonen on luonnollisesti arvoitus, mutta sillä on ehkäpä kisan kovimmat näytöt viime kaudelta ja peliosuus on oudon alhainen.

Yllättäjät: 1 Ready Press oli loppukaudesta todella vaisu, mutta potentiaalia on tällaiseen seuraan ja nappijuoksun kaipaava hevonen on makoisissa asemissa. 5 Honorary Consul on parhaimmillaan sitkeä, mutta ailahtelee aika lailla. 6 Callela Kailashin odotetaan parantavan, sillä se on piristynyt kotona tauon aikana. Voitto olisi tietysti vielä yllätys. 2 Whisky Voicella on Norjan starttien perusteella luokkaa, mutta Suomessa näytöt ovat olleet toistaiseksi valjut.

Pelijakauma: Faith In Life (43 %) on aivan liikaa pelattu näistä asemista, vaikkakin toki kisan ykköshevonen. Pam Hallover (13 %), Sir Robert (10 %) ja Lassic Point (5 %) ovat peliosuuksiensa puolesta oikein kiinnostavia rasteja.

Juoksunkulku: Pam Hallover avaa johtoon, josta sillä hyvin todennäköisesti ajetaan. Faith In Lifella on kiihdytykseen vain huonoja vaihtoehtoja. Eiköhän sillä turruuteta eteenpäin, mutta hetki siinä menee, ennen kuin hevonen ehtii edes johtavan rinnalle.