Ravivihje: Toto64 Vermo 8.1.2020 – 64 000 euroa lisärahaa

Suosikki: Mahtavia juoksuja alkutalvesta tehnyt ja Matias Salon tallista tappiotta kilpaillut 5 Bring Me Brodde nousee rankingin kärkeen. Viimeksi ruuna polki 12-ajan takarivistä. Sen juoksupaikka oli 2. ulkona ja kun Iikka Nurmonen käänsi kiriin viimeisellä takasuoralla, vastustajat putosivat nopeasti kyydistä. Jos hevosen vire on ennallaan reilun kuukauden starttivälin jäljiltä, se menestyy taas. 1620 metriä on oikein hyvä matka nopealle ja monipuoliselle hevoselle.

Kilpailupäivän aamun poisjäännit muokkasivat pelijakaumaa niin, että Bring Me Brodda on jäänyt alakanttiin rastituksi ainakin alustavasti. Alle 50 prosenttia pelattuna se on mainio suosikkivarma jackpotkierrokselle.

Haastajat: 4 Deangelo oli tosi hyvä viime voitossaan, kun voitti keulasta pystyyn 10,5-vauhtisesta avauksesta huolimatta. Viimeksi hevonen oli orastavasti sairas ja se palaa nyt kehiin 1,5 kuukauden paussilta. Harjoitustiedot lupaavat ihan hyvää, mutta Aripekka Pakkanen muistuttaa myös, että Deangelo on ailahdellut jonkin verran. 1 Titan As nousi lähdön kolmossuosikiksi Hudson Webin jäätyä pois. Viime voitossaan Killerillä ruuna haki toisessa kaarteessa keulat ja karkasi selvään voittoon ennen Bluebird Nashia. Viimeksi Kaustisella Titan As oli hyvä kakkonen johtavan rinnalta ja haastoi selvästi parhaiten Smiley Matchia 12,5-lopetuksessa.

Yllättäjät: 9 Muscleman kaasutteli viimeksi johtavan rinnalla alun 08,5-vauhtia ja väsyi ymmärrettävästi lopussa. Samanlaisena kuin syksyllä parhaimmillaan vauhdikas ruuna ei olisi ulkona taistossa totosijoista. 2 Wonder Woman on mainio maileri ja saa kovan lähtönopeutensa ansiosta todennäköisesti nappijuoksun. Suosikit taitavat silti olla liian kovia. 12 Tokarev on kuntoutumaan päin ja voitti viimeksi vaivatta piikkipaikalta. Poisjäännit helpottavat tehtävää, mutta silti ruuna tarvitsisi muilta apuja koko porukan kiertääkseen.

Juoksunkulku: Wonder Woman ja Deangelo iskevät aluksi yhteen, mutta Bring Me Brodden selkä kelvannee molemmille jopa lyhyellä matkalla.

Pelijakauma: Bring Me Brodden (48%) alustava kannatus on alakantissa, joten se on selkeä valinta T6-varmaksi.