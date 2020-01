Ravivihje: Toto5 Teivo 7.1.2020

Suosikki: 7 Maria Sånna laukkasi Kaustisella alussa ja Porissa tamma joutui taivaltamaan toista ilman vetoapua eli juoksut eivät ole viime aikoina onnistuneet toivotulla tavalla. Näitä ennen tamma teki mainion kirin Teivossa ja samanlaisen juoksun saadessaan se pystyy jälleen paljoon. Rankkaamme sen seiskaradaltakin ykköseksi.

Haastajat: 1 Maze Match voitti Lahdessa 3. sisältä ja Vermossa tamma nousi taistelemaan lähdön voitosta matkattuaan johtavan takana. Lähtöpaikka on hyvä ja tamma pääsee auton takaa asiallisesti matkaan. Se pystyy pitämän keulapaikan hallussaan, muttei olisi yllätys vaikka joku sen alussa riistäisi, sillä mistään starttiraketista ei ole kyse. Onnistuneella juoksulla nousukuntoinen Maze Match pystyy kamppailemaan ykkösrahoista. 2 Laurila's Haldir ei viime kisoissaan ole saanut parastaan irti, kun Seinäjoella tasaisesti 5. ulkoa esiintynyt ruuna taipui Kaustisella johtavan rinnalta liian helposti maltillisen matkavauhdin jälkeen. Lähtöpaikka on loistava, eikä peruskyvykästä menijää voi parin heikomman startin jälkeen unohtaa. Se saattaa hyvinkin parantaa saatuaan pari starttia koneeseen paussin jälkeen. 9 Classic Guy kiersi kolmanneksi 2. ulkoa niin Teivossa kuin Kouvolassakin. Kunto on hyvä ja tälläkin kertaa on tarjolla juoksu parijonossa. Voittoon asti yltääkseen ruunan pitäisi löytää ehkä hieman lisää loppuun, mutta se ei ole lainkaan mahdotonta, kun hevonen on saanut pari starttia alle tauon jälkeen. 10 Bwt Dictator palaa valmentajan mukaan kunnollisesti hyvässä iskussa tauolta, mutta nähtäväksi jää, mitä radalla tapahtuu kun edellisestä startista on ehtinyt kulua kolme kuukautta. Useaan merkkiin Bwt Dictator kannattaa huomioida. Paussilta palaava, kelpo esityksiä tehnyt 8 Ashley Man ja 11 Shot On Goal tulevat seuraavina.

Pelijakauma: Maze Match (37%) on hienolla taulullaan kerännyt liikaa peliä osakseen. Maria Sånna (26%) on alipelattu ja tammassa on jopa varma-ainesta. Myös Laurila's Haldir (9%) on aliarvostettu.

Juoksunkulku: Maze Match pystynee pitämään sisäradalta keulapaikan hallussaan. Toisen radan veturiksi ei ole porukkaa jonoksi asti.