Ravivihje: Toto4 Kaustinen 6.1.2020

Suosikki: 1 Rue de Roi on pelaajien suosikki Toto4-avauksessa. Ruuna oli viimeksi Rovaniemellä tasapaksu 2. ulkoa, mutta kisa oli toki tätä tasokkaampi Toto75-lähtö. Ruuna avaa normaalisti hyvin, mutta ei välttämättä pysty puolustamaan johtopaikkaa ja sen jälkeen ongelmat saattavat kasaantua. Hevonen on urallaan onnistunut puolustamaan sisäradalta keulan, mutta marraskuussa Bodenissa se ei olisi onnistunut ja lopulta satsaus tuotti laukan, jota ei tuloksissa jostain syystä näy. Rue de Roi on kesän pahan kolarin jälkeisen tauon jälkeen ailahdellut, mutta pystyy varmastikin voittamaan suorittaessaan parhaalla tasollaan.

Haastajat: 7 Moonwhisperiltä lähti viimeksi Kuopiossa kenkä ja sen kilpailun saa unohtaa. Tamma osaa avata tosi kovaa, mutta saattaa jäädä sen jälkeen liian innokkaaksi, joten taktiikka on vielä auki. Tammalta löytyy tosi terävä kiri, jos alku otetaan rauhallisemmin, mutta toisaalta Kaustisella ei ole helppo ehtiä kovin kaukaa.

4 Vanilla Price oli viimeksi oikeinkin rehti suoraan tauolta ja puristi johtavan rinnalta totoon. Viimeinen satanen oli vähän liikaa raskaalla juoksulla, mutta nyt kroppa saattaa startti alla olla valmiimpi.

6 Rose's Nella on vauhdikas tamma, jolla on myös potentiaalia osallistua keulataistoon, mutta myös kuumumisriski, jos alkuun satsataan. Ylivieskan voitossaan haastaja veti keulassa kaukana muiden edellä ja kesti ykköseksi.

Yllättäjät: Kisasta voisi tulla vauhtijuoksu, jonka jälkeen parikin yllättäjää kiinnostaa. 3 Capo Birdlandilla on hyvä jakso ja ruuna puskee mukaan kärkikamppailuun, jos vauhti hiljenee loppua kohden. Parissa viimeisessä hevosella on ollut vaikeaa taktiikkajuoksuissa. 8 Elaiza Camtollakin on onnistuminen roikkunut ilmassa. Tamma on nyt aiempia kisoja sopivammassa seurassa ja olisi niissä edellisissäkin voinut saada paremmalla onnella enemmän. Lähtöpaikka on toki oikein haastava. 10 Pegasos Bolt ja 12 Jeppas Roulett eivät ole pohjimmiltaan mitään kiertelijöitä, mutteivät ihan mahdottomia menestyjiä, jos kenttä tosissaan kääntyy lopussa. 11 Snowline Ace on myös tehnyt parhaat juoksunsa kärjen tuntumasta. 2 Starling Chick ja 9 Glamour Check palaavat tauolta arvoituksena. Niiden kohdalla on hyvä muistaa, että Kaustisen seuduilla ei ole ollut kovin optimaalista viimeistellä taukohevosia viime ajat.

Pelijakauma: Hieman hankala pelilähtö. Capo Birdland (8 %) ja Elaiza Camto (2 %) kuuluu ainakin aamun pinnoilla huomioida on pikkulapuissa.

Juoksunkulku: Kiihdytykseen on monta variaatiota, kun kaikilla nopeilla ei välttämättä satsata kuumumisen pelossa. Rue de Roi saattaa onnistua puolustamaan johtopaikan, mutta Rose's Nellalla ja Moonwhisperillä on rahkeita haastaa sitä alussa.