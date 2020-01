Ravivihje: Toto4 Joensuu 5.1.2020

Suosikki: 9 Wild Streamer ei voiton jälkeen ole yltänyt totosijoille, mutta ruuna starttaa silti suosikkina matkaan, kun kyseessä on ravivarma menijä joka kilpailee tasaisessa starttirytmissä. Toissa kerralla johtavan rinnalle jäänyt ruuna oli viimeksi tasainen 4. ulkoa tasokkaassa lähdössä. Tällä kertaa vastus ei ole lähellekään samaa tasoa ja onnistuneella juoksulla Wild Streamerin kuuluu nousta mukaan taistoon voitosta.

Haastajat: 5 Pink Dynamite meni viimeksi peitsin kautta laukalle, kun vauhtia ei löytynyt lopussa riittävästi tempon selvästi terävöidyttyä. Tamma palaa varsin positiivisin kommentein viivalle ja se huomioidaan aikaisin, kun tehtävä on sopivan näköinen. 6 Erik Flash omaa hyvän lähtönopeuden, millä pärjää tässä lähdössä pitkälle. Toissa kerralla pussissa maaliin saapunut menijä kiri viimeksi aivan hyvin juostuaan 5. sisällä. Vastus on tällä kelpaa helpompi kuin aikaisemmin. 7 Goddess Dione paikkasi Vermossa lähtölaukkansa mukavasti. Edellisestä startista on kuitenkin ehtinyt vierähtää pari kuukautta, joten tuoreen näytön puuttuessa se on haastajan roolissa. Useaan merkkiin tamma on huomioitava, sillä kykyjä on riittävästi ja rattailla aktiivinen kuski.

Yllättäjät: 8 Aleksi laukkasi viimeksi lähtöön, mutta tuntui ohjastajan käteen muuten asialliselta. 3 Daisy Mustang suoritti viimeksi tasaisesti ja jäi selityksittä Wild Streamerin taakse vaikka sai tätä paremman reissun. Voitto olisi ainakin pieni yllätys. 1 Mountain Bliss on tulosriviään kyvykkäämpi, mutta onnistuu turhan harvoin. 2 True Half Slimin lähtöpaikka on plussaa, mutta tauolta tamma on arvoitus.

Pelijakauma: Wild Streamer (39%) on liian selvä suosikki eikä käy varmaksi.

Juoksunkulku: Erik Flash katsoo keulat ja vetää tasaisen reippaasti.