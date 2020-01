Ravivihje: Toto75 Vermo 4.1.2020

Suosikki: Upeasti Suomessa uraansa jatkanut ruotsalaisruuna 6 Com Milton on selkeä ehdokas varmaksi. Välillä kaksi helppoa keulavoittoa napannut hevonen oli jos voi sanoa jopa vielä parempi viime lauantaina Kuopiossa, missä suorastaan lensi toivottomista asemista avaruuskaistoja pitkin kolmanneksi. Com Milton pyrkii eturivin lähtöpaikalta taas johtopaikalle, mutta sen pääsy sinne ei ole täysin varmaa 4 Thai Profitin ulkopuolelta.

Haastajat: Myös ylempänä mainittu Thai Profit on kohonnut huimaan kuntoon. Ruuna on napannut iltaraveissa neljä voittoa putkeen ja nopea hevonen riittää varmasti pitkälle Toto75-tasollakin. Thai Profit on vienyt viime lähtönsä keulasta, mutta luultavimmin sille kelpaa hirmuisen suosikin selkä lauantaina.

3 Jugador ei ole onnistunut löytämään samanlaista huippuvirettä kuin toissa vuonna, mutta paha sitä on koskaan syrjäyttää spekulaatiosta, kun veikataan totohevosia. Hevosen juoksu ei onnistunut viimeksi 3. sisältä ja sitä verotti vielä loppukaarteen laukka häntäjoukossa. Ruuna pisteli sen jälkeen asiallisesti maalisuoralla.

2 Jack Vader on loistava kilpahevonen, joka jäi hieman yllättäen ilman voittoja viime kaudella, vaikka teki kelpo juoksuja. Sen esitykset ailahtelivat jonkin verran. Jack Vader on palannut aina kilpailukykyisessä vireessä tauolta, mutta Com Miltonin lyömiseen sen rahkeet tuskin heti riittävät.

Jos hitaasti käynnistyvällä 1 Por Nie Rockilta käy tuuri ja se pääsee sopivasti vapaaksi sisäradalta, se voi kiriä totosijataistoon. Ruuna uupui toissa kerralla kuolemanpaikalta, missä oli liian innokas, mutta kiri viimeksi Vermon maratonilla ylivoimavoittaja Star Martinin perässä kakkoseksi.

Ahkerasti kilpaileva 8 Hazelhen Hermes oli ponnettoman Vermon maratonin esityksensä jälkeen taas oma hyvä itsensä Lahden välistartissaan, jossa se eteni tasaisesti toista rataa pitkin ilman vetoapua ja irtosi lopussa ylivoimaiseen voittoon.

7 Lord Ivar on venynyt huippupäivinään tosi koviin juoksuihin, mutta se oli niin ponneton palatessaan viimeksi paussilta, ettei sitä voi vielä suositella peleihin.

Pelijakauma: Oikein pelattu lähtö.

Juoksunkulku: Keulaan auton takaa avaava Thai Profit päästää todennäköisesti Com Miltonin halkomaan tuulta.