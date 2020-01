Ravivihje: Toto4 Pori 3.1.2020

Suosikki: Kolmannen kohteen hevosista vain 11 Mayflowerilla on taulussa voitto totoraveista ja lähtö on juuri niin heikkotasoinen kuin sekin fakta osoittaa. Koivusen tallin tamma on tottunut tätä kovempaankin vastukseen, mutta palaa tauolta ja on kuitenkin pohjimmiltaan pieni arvoitus. Hevosen pitäisi tässä nousta takarivistäkin ainakin lähelle voittoa jo aivan rutiinisuorituksella.

Haastajat: 5 Federal Hill on tosin äärimmäisen mielenkiintoinen haastaja. Ori on ehdottomasti yksi kovasukuisimmista Suomeen koskaan tuoduista hevosista, mutta ongelmia on riittänyt ja aloitus täällä on siirtynyt 6-vuotiskaudelle. Koelähdön hevonen suoritti ääriraskaissa olosuhteissa ja ei nyt siinä suoranaisesti loistanut, mutta 21,0 vastaa kuitenkin vähintäänkin 18-tulosta siinä kelissä. Valmentaja painottaa, että hevosella on kyllä luokkaa vaikka millä mitalla, mutta ei siitä uskalla hirveitä vielä luvata. Ennen koetta hevonen oli lopettanut harjoitusraveissa hiljaisesta vauhdista tyylikkäästi kovaa. Älyttömän muinaisjäänteen pakkostarttisumman myötä hevonen joutuu lisäksi aloittamaan ikävästi ja suoraan kympin tienanneiden lähdöistä.

10 Here Comes The Sunilla on tältä kaudelta pari voittoa, mutta ne ja muutenkin parhaimmat esitykset ovat aika kaukaa. Tosi sopivassa seurassa hevonen on kuitenkin yksi mahdollisista, vaikka on ollutkin kengillä viime kisoissa tasapaksu.

Yllättäjät: 8 Afrodite Ax on juossut pari starttia uusista käsistä. Kaustisella tamma veti keulassa kovaa ja oli nyt ainakin selvästi parempi kuin edellisessään. 6 Tonnerre d'Inverne kiri Lahdessa 5. ulkoa pirteästi ja voisi sen perusteella yllättää. 3 Empere's Bud huomioidaan vielä. Tamma oli viimeksi tauolta tosi vaisu, mutta kesän parhailla esityksillä hevonen ei ole tässä ulkona.

Pelijakauma: Federal Hill on aivan mahdoton arvioitava ja sen myötä koko lähtö. Mayflower on kilpailunäytöiltään kuitenkin selvä ykkönen ja oikeutettu suosikki.

Juoksunkulku: Hieman arvoituksellinen kiihdytys. Empere's Bud, Scream Carambola ja Afrodite Ax pystyvät ainakin avaamaan kohtalaisesti. Federal Hillin kiihtyvyys on kysymysmerkki, mutta ei saa tietysti yllättää, jos jenkkihevoselta löytyy alkuunkin vauhtia.