Ravivihje: Toto4 Kouvola 2.1.2020

Suosikki: 10 One Who Run nousee rankingin kärkeen. Ruuna muistetaan vajaan kuukauden takaisesta T64-voitosta. Tuolloin se avasi voltista reippaasti ja aloitti keulassa. Jarmo Saarelalle kelpasi kovan Fuscus H.L:n selkä etusuoralla ja lopussa valjakko kuittasi tylysti vetoapunsa ohi. Samanlaisena One Who Run pärjää taas eikä sitä tuomita, vaikka viime kilpailuista ei ole tullut menestystä. Viimeksi Killerillä ruunalta taisi lähteä kenkä, kun Saarela keskeytti johtavan rinnalta toisessa kaarteessa katseltuaan ensin ajokkinsa jalkoihin.



Haastajat: 9 Zumu De La Vega oli hakuna jo viimeksi ja oli ihan hyväksyttävä johtavan takaa. Startin ohjastanut Esa Holopainen arveli, että paukkuja jäi hieman varastoonkin. Vermossa ruuna teki positiivisen esityksen 3. ulkoa. Kuski luotti paljon pelatun Pastor Jacksonin selkään kirissä, mutta se ei vetänyt toivotusti ja valjakko jäi pussiin. Vastus ei kovene takamatkasta huolimatta. 7 Bourbon Shark on väläytellyt nousuvirettä. Jokimaalla se eteni kiertelemättä kolmanneksi, mutta viimeksi hieman helpommassa lähdössä tamma teki vähän töitäkin kirikierroksella kolmannella radalla ilman selkää. 11 Gold Arrow Web väläytti nousukuntoa jo toissa kerralla Kouvolassa ja onnistui viimeksi. Se jyräsi kärkeen johtavan rinnalta ja piti paremman juoksun sisäradalla saaneen 6 Midletonin takanaan voittotaistossa.



Yllättäjät: Vaikka sarjamääritys suosii, paalulta löytyy vain yllättäjiä. Kolmikon kiinnostavin haku on täysin pelaamattomaksi jäänyt 3 Crossfire Alley, joka teki hyvän kirin hänniltä viimeksi ja kulki viimeiset 700 metriä mukavasti 15,8-vauhdilla. 1 Phoenix River on ollut taukonsa jälkeen ihan asiallinen. Vermossa se seurasi johtavan takaa totosijojen tuntumaan tätä kovemmassa lähdössä. Viimeksi 12-vauhtinen avaus oli ymmärrettävästi liikaa keulassa. Tarjolla on nyt nappireissu pieneltä paalulta, samoin kuin viimeksi kovaa keulaan avanneelle ja sen jälkeen johtavan takaa kolmanneksi sinnitelleelle 2 Sweet Miccellekin. Viimeksi mainitun alustava pelikannatus yllättää, sillä neljän edellisen kauden aikana on tullut vain yksi voitto ja sekin montésta.



Juoksunkulku: Phoenix River pystyy avaamaan hyvin ja pitämään keulat Sweet Micceä vastaan, jos askelmerkit voltissa osuvat kohdilleen kokemattomalla kuskilla. One Who Run voi ilmestyä nopeasti keulaa kyselemään takamatkan linkolangalta.



Pelijakauma: Zumu De La Vega (12%) on jälleen edullinen merkki. Tasavahvalta vaikuttavan paalukolmikon paras haku on Crossfire Alley (1%), ja vastaavasti Sweet Micce (14%) on yllättävän paljon pelattu.