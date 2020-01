Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 1.1.2020

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pelisuositus

Uudenvuodenpäivän ravien pitkäveto tarjoaa rutkasti pelattavaa.Ilotulitus alkaa heti ensimmäisestä kohteesta, Vermon lähdöstä neljä kahdella vedolla. Suursuosikki Amazing Warriorin ykköshaastajankerroin 6,2 ylittää kepeästi kerroinrajan, joka on 5,3. Lisäksi-vaihtoehdon lukemassa 4,5 on pelivaraa kolme kymmenystä.Myös seuraavasta kohteesta löytyy kaksi pelikoriin sukeltavaa tarjousta, koska Veikkaus oli yliarvioinut selvästi oman suosikkinsa Lucas La Rentan voittosauman. Toto64-pelin suosikkiammepääsee kannattamaan pitkävedossa kertoimella 5,4 ja kakkossuosikkiammekertoimella 6,2. IS Raveilta ne saavat kertoimet 4,0 ja 5,9.Kuudennessa ja seitsemännessä kohteessaon pelattavissa kertoimilla 3,7 (oma arvio 3,3) ja 4,0 (3,85).Päätöskohteeseen vinkataan taas kahta petsiä. Toto64-varmamme3,5 ei ole älytön ylikerroin, mutta pelikelpoinen kuitenkin arviolla 31 prosenttia, joka vastaa voittajakerrointa 3,22.-kategoriasta löytyy myös muutamia potentiaalisia voittajahevosia, ja sen kerroin 3,8 on rajakertoimeen 3,0 nähden oikein kelpo tarjous.Borgmester 6,2** ja muu voittaja 4,5*Knockout Ses 5,4** ja Je Suis Justine 6,2*Muu voittaja 3,7**Muu voittaja 4,0*Giselle Halm 3,5** ja muu voittaja 3,8**Kohteet sulkeutuvat kello 18.00. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.