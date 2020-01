Ravivihje: Toto64 Vermo 1.1.2020 – 110 000 euroa ekstraa

Suosikki: Lähes voitosta voittoon viime aikoina kulkeneen 5 Amazing Warriorin tehtävä näyttää selkeältä. Riuska avaaja nappaa keulapaikan ja vetää melko todennäköisesti monien voittojuoksujensa tavoin perille asti. Ruunan tolpparivi katkesi viime startissa, koska se ei saanut ajoissa kirimahdollisuutta kauden voittorohmun Callela Einsteinin perästä. Jos suursuosikkia varmistelee, ainoa syy siihen on normaalia pidemmässä kilpailumatkassa.

Haastajat: Keskipitkästä matkasta on hyötyä Amazing Warriorin kovimmille haastajille. Niistä ensimmäisenä mieleen tulee 2 Borgmester viimekertaisesta tappiosta huolimatta. Oikukas ruuna alkoi Vermon neljällä kilometrillä painaa liikaa ohjille puolimatkassa kuolemanpaikalla, ja sen väsähtäminen oli enemmän kuin ymmärrettävää. Sitä ennen vahva menijä teki kolme vakuuttavaa juoksua syyskuun lopun pussitusstarttinsa jälkeen.

Vaikka kovissa ikäluokkalähdöissäkin viime vuonna kilpaillut 1 He Is Felix ei ole saavuttanut voittoja tuoreimmissa kilpailuissaan, sen vire on pitänyt. Pehmeät kuraradat ovat välillä olleet pitävän alustan vaativaa ruunaa vastaan. Viimeksi se oli hyvä kolmas 3100 metrillä, jolla joutui urakoimaan matkan aikana. Sille on nyt luvassa harvoin toteutunut helppo reissu kärkijoukossa.

9 Bluebird Nash oli koko syksyn oivassa vireessä, mutta tällä kertaa matka ei ole sille optimaalisin. Kovakirisen tamman totosijahaaveita ei voi silti tyrmätä. Se on napannut pieleen menneen Vermon juoksunsa jälkeen kakkossijan ja voiton sisukkailla juoksuilla 2. radalta ilman vetoapua helpommissa porukoissa.

Yllättäjät: Vahva 7 Krampus teki ennen pikamatkan laukkastarttiaan kaksi hyvää juoksua kolmella kilometrillä. Jos tempo on keskiviikkona reipasta, maaliin asti aina yrittävä hevonen pystyy ohittamaan lopussa monta vastustajansa.

4 Roofer on väläytellyt osaamistaan laukattomissa starteissaan. Se oli kolme kisaa sitten toinen kuolemanpaikalta ja kiri viimeksi samalle sijalle 2. ulkoa, jonne reissutti etusuoralla.

8 Mr Chance on tehnyt tauon jälkeen hyvät juoksut uusista käsistä. Se oli sinnitteli viime perjantaina Porin raskaalla radalla kolmanneksi kuolemanpaikalta.

Pelijakauma: Bluebird Nashia on rastittu liikaa ja He Is Felixiä, Krampusia ja Mr Chancea liian vähän.

Juoksunkulku: Amazing Warrrior ampuu keulaan ohi He Is Felixin.