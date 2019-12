Ravivihje: Toto5 Forssa 31.12.2019

Suosikki: 4 Si Lucky on noussut hienoon vireeseen Juha Koskelan valmennuksessa. Tamma esiintyi vahvasti jo toissa kerralla Teivossa, kun se kiersi ensimmäiset 700 metriä kolmannella radalla ja jaksoi silti hyväksi kakkoseksi. Viimeksi tuli sitten jo odotettu voitto. Si Lucky taittoi matkaa johtavan rinnalla ja voitti selvästi kurakelissä. Niko Jokela ohjastaa tällä kertaa.

Haastaja: 9 Dominique Halmin tulosrivi ei paljoa lupaa, mutta kyvykäs hevonen on silti perusrasti papereissamme. Se palasi viimeksi kehiin pitkältä tauolta ja esiintyi ihan positiivisesti hänniltä. Pitkä takamatka ei haittaa, sillä kierrettävää on vähän ja hidas avaaja jäisi joka tapauksessa alussa. Ruunalla on rutkasti parannuspotentiaalia ja keskipitkä matka sopii mainiosti. 1 Grainfield Emma oli Vermossa asiallinen kakkonen johtavan takaa. Viimeksi Porissa tamma juoksi 3. sisällä ja riitti lopussa kolmanneksi. Edellä juosseesta 2 Hila's Eltonista ei ollut asiaa ohi lopussa. Kaksikko vaikuttaa melko tasaveroiselta ja on yllättävää, että näistä vain Grainfield Emma on kerännyt peliä T5:ssä.

Yllättäjät: Edellä mainittu Hila's Elton on ihan kiinnostava yllätyshaku. 7 Deal Boost spurttasi asiallisesti loppua pussista päästyään viimeksi ja menee matkan. Pieni lähtö hyödyttää tammaa, joka jää aina alussa.

Juoksunkulku: Grainfield Emma aloittaa keulassa. Ainakin Si Luckyn selkä kelvannee, jos suosikki tulee kyselemään paikkaa aktiivisesti alkumatkan aikana.

Pelijakauma: Dominique Halm (13%) on selkeästi alipelattu nappisarjassa ja kuuluu kaikille lapuille. Hila's Elton (5%) on myös aliarvostettu. Grainfield Emma (28%) on kerännyt yllättävän paljon kannatusta.