Ravivihje: Toto65 Magic Monday 30.12.2019

Suosikki: 7 Vikkeer on kolmannen Toto65-kohteen selvä ykköshevonen. Ruuna on kilpaillut aika harvakseltaan, mutta syksyn starteista on oikeastaan vain positiivista kerrottavaa. Nytkään hevosella itsellään ei ole ollut ongelmia, vaikka starttiväli on hieman venynyt. Vikkeerin kohdalla on hyvä muistaa, että se on auton takaa alussa jonkin verran epävarma, mutta ravilla kiihdyttäessään se on lähellä jatkaa voittokannassa.

Haastajat: Haastajilla onkin sitten menestyksestä aikaa, kun Helun Kuva jäi pois. Nopea 2 Liinan Liekki on kiinnostava, vaikka pelikansa näyttäisi hoksanneen hevosen yllättävän hyvin. Molemmissa tauon jälkeisissä Teivon starteissa jäi jossiteltavaa juoksunkulun suhteen ja tamma on päällisin puolin näyttänyt oikein hyvältä.

10 Masun Vilke alkaa päästä vauhtiin kun startteja on kertynyt tauon jälkeen. Oulussa tuli vaihteeksi laukka, mutta esimerkiksi Turussa hevonen kulki kirissä mukavasti 27-kyytiä ja niillä vauhdeilla ollaan tässä korkealla.

Yllättäjät: 1 Minskaus omaa hyvän fysiikan, mutta ihan paras vire on ollut hieman hakusessa. 3 Eurovaltikka on puolestaan ehkäpä koko lähdön nopein hevonen, mutta taistelijan lahjoja ei ole suotu ja hevonen sijoittuu mielummin kuin ohittelee. Laukkakin on ollut oudon pinnassa koko loppukauden. 11 Nopsa Palma tekee varmaa työtä ja kohtaa nyt ehkä hieman viime startteja kevyemmän vastuksen, mutta paikka on kurja. 9 Kömin Lento palaa tauolta ihan positiivisin miettein. Kesän parhaiden esitysten tasolla kamppailtaisiin tässä ainakin kärjen tuntumassa.



Pelijakauma: Vikkeerin (31 %) peliosuudessa on varaa vielä nousuunkin.

Juoksunkulku: Liinan Liekki ja Eurovaltikka avaavat parhaiten. Vikkeer marssii alussa tasaisesti eteenpäin ja saattaa päästä keulapaikalle saakka.