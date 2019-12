Ravivihje: Toto65 Oulu 29.12.2019 – 50 072 euron jackpot

Suosikki: 7 Lucky Cloud saa toisinaan käytöksestä ehdot, mutta kunto on jälleen kerran kiviaitaa. Paikka on ilkeä, mutta 5-vuotias on kuitenkin osoittanut, että se pystyy kääntämään näitä lähtöjä raskaillakin juoksuilla. Kuopiossa suosikki taklattiin laukalle ja se puursi sen jälkeen vankasti vielä kakkoseksi. Bodenin maililla suosikki kiersi viimeiset 1100 metriä kolmatta-neljättä rataa ja oli selityksittä paras.

Haastajat: 3 Livi Mystery on suosikille tuttu kilpakumppani kesältä ja kyvyiltään samaa tasoa, mutta tauolta pieni arvoitus. Alla on yksi reippaampi hiitti ja taustajoukotkin arvuuttelevat, että onko se kylliksi. Hevonen on saanut treenata tauon terveenä, joten siinä mielessä siltä voisi odottaa heti hyvväkin panosta.

4 Carmalt Mustangin kiristä tuli viimeksi kovassa lähdössä liian pitkä ja mukava totosijaputki katkesi. Ruuna avaa tässä johtoon ja välttyy nyt kiertelyltä. Valmentaja huomauttaa, että hevonen on ollut kotona viime ajat hieman alamaissa ja se on aina vähän huolestuttava asia.

6 Peppe Rocin balanssikokeilu meni viimeksi mönkään ja nyt pitäisi olla taas luvassa parempaa. Ruuna on varmuudellaan taas korkealla.

Yllättäjät: 9 Not a Cluelle on kertynyt starttiväliä, kun se jäi Bodenista pois valmentajan sairastumisen vuoksi. Kunnon pitäisi olla mallillaan, mutta rutinoimaton kuski on tietysti pieni miinus. 1 Bluehouse's Power jysäytti viimeksi nappijuoksulla yllätykseen 2 Enigma Sisun takaa. Lähtö on nyt tuota aika paljon kovempi, mutta kaksikkoa auttaa tietysti mainio arpaonni. 11 Shiny Boss ei ole nolo hevonen näihin lähtöihin, vaikka alla on pari heikompaa sijoitusta. Ori alkaa päästä tauon jälkeen taas vauhtiin ja pitää huomioida, mikäli lähtöön rastaa useamman.



Pelijakauma: Lucky Cloud (41 %) voisi olla hieman enemmänkin luotettu. Livi Mystery (8 %) on jäänyt myös aliarvostetuksi, vaikka tauko tuokin arvoituksen.

Juoksunkulku: Eturivissä on montakin hyvää avaajaa, mutta Carmalt Mustang on normaalisti kaikkein nopein. Sille haluttaisiin nyt selkäjuoksu, mutta hevonen on toisinaan asiasta eri mieltä. Nokkelinta olisi odottaa suosikki avauskierroksella eteen, sillä sen rattailla tavataan olla aktiivisia, vaikkei hevonen ihan ensi askelilla ehdi nopeimpien mukaan.