Ravivihje: Pitkäveto Kuopio 28.12.2019

Päivän viidennessä kohteessaomaa takarivistäkin hyvän mahdollisuuden lähdön voittoon. Valmentaja Seppo Suurosen mukaan talvikeli käy tammalle mainiosti. Arviomme Ciiran Tähden voitolle on 21% eli kertoimeksi muutettuna 4,76. Veikkauksen tarjous 5,70 on siis pelikelpoinen.ei välistartissaan saanut parastaan irti, mutta valmentaja odotti lauantaina parempaa. Sekä tamman kerroin 5,45 että pelivalinta muu voittaja 2,75 ovat niukkoja ylikertoimia.Päivän viimeisessä kohteessa suosikkimme(kerroin 3,70) omaa hieman kerrointaan paremman mahdollisuuden voittoon. Syklonin ja Myrskyrin tähdittämässä lähdössä pelivalinnankerroin 3,50 on pienen panoksen ylikerroin.Ciiran Tähti 5,70**Elias Juonetar 5,45* Muu voittaja 2,75*Captivate 3,70*Muu voittaja 3,50*Pelikohteet sulkeutuvat klo 14.30-15.30 välisenä aikana. Kohteet ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras.