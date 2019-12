Ravivihje: Toto75 Kuopio 28.12.2019

Suosikki: 3 Faith In Life voitti Kuopiossa kuolemanpaikalta ja viimeksi ruuna tykitti terävästi porukan perältä. Faith In Life pääsee hyvin matkaan ja on ollut parhaimmillaan kolmen-neljän viikon starttivälillä. Valmentaja Marko Hakkarainen oli suojattinsa suhteen luottavainen ja aikoi ajaa keulasta, jos sinne pääsee. Faith In Lifen terveystilanne on parempi kuin aiemmin, samoin lähtöpaikka. Moni asia puoltaa ruunan pärjäämistä lauantaina.

Haastajat: 10 May Rose pääsi Lahdessa johtavan rinnalle, mikä on juoksupaikkana sopinut tammalle erinomaisesti. May Rose on tasavauhtinen menijä hyvällä juoksupäällä varustettuna, joka ei kurveissa ulkoradoilla ole omimmillaan etenkään taktiikkajuoksuissa. Ehjällä suorituksella se on kova kanto kaskessa kenelle tahansa. 9 Deux En Un jäi Lahdessa keulahevosen kupeelta kakkoseksi, mutta viimeksi ruuna ei jättänyt mitään sattuman varaan vaan eteni 6. ulkoa viimeisellä takasuoralla neljättä rataa pitkin kohti voittoa. Kuusivuotias ei ole alussa nopeimpia, joten lähtöpaikka ei ole sille miinus vaan enemmänkin etu. Hokkikeli on ainakin pieni kysymysmerkki, kun aikaisemmat kilpailut Deux En Un on päässyt juoksemaan kesäkengällä. 6 Fakir Nyx kilpailee erittäin hyvässä vireessä ja kokee tähän kisaan mentäessä ohjastajanparannuksen. Kovasta kunnosta hyvä näyte saatiin Kuopiossa, missä hevonen juoksi toisella ilman vetoapua ja sai selän eteensä etusuoralla. Ruuna lähti kiriin viimeisellä takasuoralla ja kiri haastavalla juoksunkululla ykköseksi, kun Pam Hallover laukkasi maalisuoralla sisäpuolelta. Viimeksi Fakir Nyx teki hyvän juoksun 4. ulkoa kolmatta ilman selkää.

Yllättäjät: 8 Cool On Photos on hyvä talvikelien hevonen. Mikkelissä keulassa juossut ruuna sai startin alle ja pystyy paljoon mikäli juoksunkulun kanssa on tuuria haastavalta lähtöpaikalta. 5 Armani Press on erittäin suoritusvarma menijä, joka on ollut paras kärjen tuntumasta. Sieltä ruuna nappasi kakkossijan Bodenissa. Rovaniemellä juoksu oli haastavampi 5. sisältä, mutta positiivinen loppuveto kantoi sen kakkoseksi. Kunto ei ole ainakaan laskemaan päin tällä hetkellä. 12 Vie de Dream kilpaili pari kuukautta sitten tärinätikissä, mutta pari viime kisaa eivät ole olleet samaa tasoa. Yksi poisjäänti auttaa asiaa, mutta tehtävä on silti haastava keulavetoisella Kuopion radalla. Hyviin asemiin pääsevä 2 Winzet ja vahva 7 Gold Narva kuuluvat revitysosastoon.

Pelijakauma: Faith In Life (17%) on maistuva merkki ja ruunassa on jopa ideavarma-ainesta. Myös Cool On Photos (4%) on jäänyt liian vähälle huomiolle.

Juoksunkulku: Faith In Life pystynee torjumaan ulkopuolelta lähtevät ja etenee keulaan. Armani Press hakeutuu tämän kantaan ja Fakir Nyx jäänee toisen radan veturiksi. Cool On Photos, Deux En Un tai May Rose kiertää lopulta keulahevosen rinnalle.