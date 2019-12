Ravivihje: Toto4 Turku 27.12.2019

Suosikki: 5 Layla aloitti varsinaisesti uransa vasta tänä vuonna 6-vuotiaana ja kehitys on ollut valtaisaa. Tamman oli tarkoitus jäädä marraskuun lopussa ansaitulle talvilomalle, mutta se osoitti kotikäytöksellään valmentajalleen, että jatkaa mielummin kilpailemista ja Marjukka Mahlamäen oli tuotava ruutitynnyri takaisin baanalle. Taustajoukkojen mukaan viimeistelyjen perusteella iskukyky on ennallaan ja eiköhän äärimmäisen vahva tamma jatka kuukauden starttivälilläkin siitä mihin marraskuussa jäi. Syksyn voitoissaan hevonen osoitti, että sitä on vaikea pysäyttää, vaikka se saisi raskaankin juoksun. Suosikki kilpailee pitkästä aikaa ja toista kertaa urallaan hokeilla, jolla voi tietysti spekuloida, muttei se lähtökohtaisesti tunnu kovin suurelta esteeltä.

Haastaja: 10 Ponutella erottuu haastajista. Jouni Miettisen käsissä huiman kehitysaskeleen ottanut tamma laukkasi Porissa todennäköisen voittonsa maaliin ja edellistä heikkoa suoritusta saa hakea aika kaukaa. Normaalisti Layla ei ole saavutettavissa 20 metriä takaa, mutta jos sille kaavailee pulmia, niin Ponutella on ensimmäinen varmistusmerkki.

Yllättäjät: Lähtöön löytyy muutama kyvykäs, mutta epävarma yllättäjä, mikäli ei luota Laylaan. 2 Ukkosen Jymy on parhaimmillaan ihan väsymätön jyrä, mutta hyppy on aina herkässä. Forssassa viimeisen takasuoran laukkaan saattoi mennä jopa voitto. 4 Rojaali on jaksava ja hyvä hevonen sarjoihinsa, mutta on ottanut tavakseen tänä vuonna mielummin väistää voiton kuin kääntää tiukat kamppailut edukseen. 7 A.T. Erikalla olisi potentiaalia voittaa näitä lähtöjä, mutta epävarmuuden vuoksi sillä on ajettava koko matka kieli keskellä suuta ja silloin on usein tyytyminen muihin sijoihin kuin ykköseen.



Pelijakauma: Ukkosen Jymy (2 %), Rojaali (2 %) ja A.T. Erika (1 %) ovat periaatteessa hevosia, joilla on peliosuuttaan isompi mahdollisuus voittoonkin, mutta koko trio on kisakäytökseltään ilkeä jännitettävä. Laylan (67 %) kohdalla on pari kysymysmerkkiä ja peliosuus on hieman liian korkea, muttei illan selvästi todennäköisimmän voittajan käyttäminen varmanakaan ole mitenkään väärin.

Juoksunkulku: Lötens Elina on ensiksi nopein. Ukkosen Jymy hakee siltä keulan, jos avaa ravilla. Layla marssii 1. takasuoralla kyselemään johtopaikkaa, oli siellä silloin kuka hyvänsä.