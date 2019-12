Ravivihje: Toto65 Jyväskylä 26.12.2019

Suosikki: 12 Quick Diablo on kahden voiton perään jäänyt kaksi kertaa peräkkäin totosijojen ulkopuolelle, muttei hevosen esityksiä voi suoranaisesti mennä moittimaan. Vermossa ruuna kiersi kovassa seurassa 1. kaarteen peräti neljättä rataa ja piti kiripuolikkaalla 2. ulkoa asiallisesti vauhtinsa. Oulussakin 3-vuotias joutui käyttämään alussa aika paljon ruutia ja kesti keulasta lopulta neljänneksi. Näistä asemista kirivoimat sästyvät Killerin pitkälle loppusuoralle ja varsa on 12-radaltakin vihjaajan niukka ykkösmerkki.

Haastajat: 6 Charmike löi Quick Diablon Oulussa saatuaan selvästi säästeliäämmän reissun. Kehittyvä 4-vuotias on tehnyt hyvää jälkeä koko loppukauden, mutta statistiikka ei innosta T-pelaajaa suosikkiaseman vertaa. Kakkosia harvoin kertyy sattumalta merkittävästi enemmän kuin voittoja, joita on koko uralla vasta yksi, eikä tältä vuodelta yhtään. Viimeksi Oulussakin voittoa tarjottiin keulajuoksun jälkeen, mutta tuloksena oli jälleen kerran toinen sija. Avainhevosia joka tapauksessa.

Kisassa riittää mahdollisia menestyjiä moneen lokeroon. 10 Giselle Nyx loisti keväällä voittaessaan neljä kertaa peräkkäin. Lahden taukostartti oli vielä valju suoritus keulapaikalta, mutta tamma saattaa mennä startti alla merkittävästikin eteenpäin ja parhaat näytöt eivät kalpene tässä kenellekään.

8 Finsweden näytti luokkansa syksyllä Suomeen saavuttuaan. Alla on kaksi laukkastarttia, mutta niihin löytyy hyväksyttävät selitykset ja hyvän fysiikan omaavaa ruunaa ei kannata tässä huonolta paikaltakaan ylenkatsoa.

3 Oxhouse Forty-Four alkaa päästä vauhtiin saatuaan muutaman startin pahan loukkaantumisen aiheuttaman tauon jäljiltä. Ruuna sai pelihevosista parhaan paikan ja se on iso apu. Turussa hevonen kiri passiivisen taktiikan jäljiltä hyvin ja hävisi vain koville hevosille.

1 Lush Life väläytti luokkaansa keväällä, mutta joutui kurkkuongelman ja leikkauksen vuoksi koko kesäksi sivuun. Vermon taukostartissa ruuna taipui 4. sisältä keskeytyskuntoon ja on nyt tietysti iso arvoitus.

Yllättäjät: 9 Zirkonia Comery on kilpaillut ahkerasti ja tuntuu edistyvän startti startilta. Uudenmaan Upeimman pilasi laukka, mutta sitä edellisten starttien tasolla kamppaillaan tässä toton tuntumassa. 5 Little Boy Away on ollut kaksi kertaa vaisu ja paras vire tuntuisi kaikonneen. Hyvä avaaja saa juoksun, mutta uusia näyttöjä kaivataan, ennen kuin ruuna on taas pelihevosia. 2 Wild Bloom ja 4 Wild Streamer ovat koonneet viime ajat säännöllisesti kärkisijoja, mutta nyt vastus on oikein merkittävästi kovempaa kuin edellisissä. Rehdit menijät ovat toki hyvillä paikoilla ja vaihtoehtoja niille, jotka haluavat revittää kisaan oikein huolella.



Pelijakauma: Quick Diablo on aliarvostettu ja rohkeimmille jopa varmavaihtoehto. Finsweden on myös liian vähällä huomiolla.

Juoksunkulku: Little Boy Away kiihdyttää keskeltä rataa ensiksi johtoon, mutta keulapaikka saattaisi olla jatkossa tarjolla Charmikelle. Finswedenilla ajetaan luultavimmin rohkeasti eteenpäin ulkoakin. Quick Diablo odottaa puolestaan kirikierrosta ja on tietysti hieman juoksunkulun armoilla.