Ravivihje: Toto65 Magic Monday 23.12.2019

Suosikki: 5 Burnhill's Luckilla ajettiin Teivossa aktiivisesti, vaikka starttia ei kovin lähellä alla ollutkaan. Ruuna eteni toiseen kaarteeseen mentäessä toisen radan veturiksi ja runttasi maalisuoralla väen väkisin kärkeen ohi Guilty Pleasuren. Burnhill's Luck on ollut hyvä vapaalta radalta ja sopivassa tehtävässä se rankataan kärkeen.

Haastajat: 10 Three Dee Nodo pakitteli Lappeessa hännille, mistä ruuna oli sijoitustaan parempi ja kiri mukavalla otteella perille. Takarivin lähtöpaikka ei ole tasaiselle avaajalle suuri miinus ja startti alla ruuna pystyy parantamaan. Suosikin tallikaveri 3 Mamajuana lopetti viimeksi asiallisella tyylillä sisäratajuoksun jälkeen ja oli jonkin verran sijoitustaan parempi. Tammalla on kykyjä nähtyä parempaan ja oikean sävelen sekä itseluottamuksen löytyessä voittojakin voi alkaa napsua tilille. 7 The Rector on monipuolinen menijä, joka on tehnyt hyviä juoksuja selästä uransa aikana. Viimeksi se jäi johtavan rinnalle ja teki kelpo esityksen.

Yllättäjät: 6 News Point on kulkenut mukavasti montéssa ja menestystä on jonkin verran tullut myös kärrylähdöistä. News Point on ollut hyvä keulasta, minne se saattaa tällä kertaa päästä, kun sisäpuolella ei ole kovia avaajia. 1 Gene Touch lopetti Lahdessa tilaa saatuaan positiivisesti juostuaan 5. sisällä matkan aikana. Jyväskylässä asiallisesti loppua kirinyt 2 Excalibur Sisu juoksi eilen 4. ulkona, mistä se mitä ilmeisemmin otti päätöskierroksella laukan, kun ero kärkeen oli maalissa massiivinen. Sumun takia suorituksesta oli vaikea tehdä tarkkaa analyysia. 4 Marshall Maurice oli Lappeessa positiivinen kiskaistuaan sisäratajuoksun jälkeen loppua pontevasti. Viimeksi sillä ei ollut 5. ulkoa saumaa kärkeen. 9 Wonder Woman olisi ollut nopea avaaja, eli takarivin lähtöpaikka on laskettavissa selvähköksi miinukseksi. 11 Giresse Bokon kysymysmerkkeinä puolestaan ovat pitkä starttiväli ja heikko lähtöpaikka.

Pelijakauma: Burnhill's Luck on vahvan oloinen suosikki päätöskohteeseen ja kelpo varma kapeimpiin riveihin. Three Dee Nodo ja News Point ovat etukäteen mielenkiintoisimmat merkit ja niiden peliosuutta kannattaa seurailla.

Juoksunkulku: Pidämme News Pointia todennäköisimpänä keulahevosena ainakin alkumatkan osalta. Gene Touch pyrkii pitämään keulahevosen selän ja Burnhill's Luck mitä todennäköisimmin etenee löylynlyöjän paikalle. Saattaa olla, että Burnhill's Luck etenee lopulta piikkiin.