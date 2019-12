Ravivihje: Toto4 Lappeenranta 22.12.2019

Suosikki: 3 Johnny Flame nousee nappisarjassa IS Ravien rankingin kärkeen. Hevonen on hyvässä kunnossa ja pääsee matkaan kovimpien uhkaajiensa sisäpuolelta. Ruuna ei ole ollut pitkään aikaan samanlainen kuin alkuvuoden huippukunnossaan, mutta viime esitysten perusteella se on taas vahvasti tuloillaan. Joensuussa se jäi lähtölaukassa hännille, mutta taisteli ansiotuneempia takamatkalaisia vastaan tosi hienosti kirikierroksella. Lähdön voitti kovakuntoinen Thai Profit. Viimeksi Oulussa III-divisioonan finaalissa Johnny Flame jäi sisäratareissun jälkeen pussiin.

Haastajat: 2 Smoky Ray ja 7 Hello Garfield kohtasivat jo viimeksi Mikkelissä hieman tätä helpommassa lähdössä. Kaksikko juoksi peräkkäin toisella radalla vei lähdön kärkisijat. Hello Garfield oli johtavan rinnalta niin selvästi parempi, että on taas edellä rankingissa, vaikka sai paljon huonomman lähtöpaikan. Vahva esitys kuolemanpaikalta kertoo huippuvireestä, sillä valmentaja Olli Innanen arveli syksymmällä tauolta palatessa, että vanha hevonen tarvitsee jo onnistuneen juoksun. 4 Rooferilla on alla on poisjäänti ja reilu starttiväli. Viimeksi kun Roofer kulki ravia marraskuun alun kilpailussa Jokimaalla, se oli hyvä kakkonen johtavan rinnalta. Samanlaisena ruuna pärjää tässäkin.

Yllättäjät: 6 Excalibur Sisu on viime tuloksiaan parempi. Toissa kerralla Lappeessa ruuna jäi menestysvoimissa pussiin suojaisan reissun jälkeen. Viimeksi hevonen teki voitavansa toivottomista asemista 6. sisältä ja kiri ihan hyvin loppua. Myös 11 Newport Brodden tulosrivi on heikommalla tolalla kuin viime suoritukset näyttävät. Viimeksi Teivossa Amazing Warriorin voittamassa laatulähdössä ruuna jäi pussiin johtavan taakse. Eteen jämähtänyt hevonen oli 8 Tokarev, joka on myös ihan hyvä hevonen tähän sarjaan ja huomioidaan Hannu Torvisen ajamana ulkoradan lähtöpaikasta huolimatta. Viimeksi Jokimaalla Tokarev jäi hyvävoimaisena pussiin. 1 Caramel Kid sai pärjäyspaikan rata-arvonnassa, mutta on hakenut parasta virettään viime kilpailuissa. Esa Holopainen ohjastaa tällä kertaa. Nopea 5 Klara Håleryd debytoi Ossi Nurmosen tallista.

Juoksunkulku: Kiivas kiihdytys, varsinkin jos pitkältä tauolta palaavalla Klara Hålerydilläkin ladataan lähtöön. Veikataan Johnny Flamen tai Hello Garfieldin etenevän viimeistään takasuoralla keulaan.

Pelijakauma: Johnny Flame (15%) on alipelattuna suosikkina jopa rohkeimpien ideavarmahaku. Excalibur Sisu (4%) on myös mainio rasti.