Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Teivo 21.12.2019

Pelisuositus

Ravien yhdeksännessä lähdössä IS Raveilla on eri suosikki kuin pelinjärjestäjä Veikkauksella. Anything For You on ollut niin mainio viime juoksuissaan, että se on takarivistäkin selvähkö kärkirankkauksemme ennen Juicemania. Veikkaus tarjoaa Anything For Youlle kerrointa 2,80, mikä ylittää mukavasti kerroinrajamme 2,35.Veikkaus ottaa kantaa todennäköisen keulahevosen puolesta myös ravien kuudennessa lähdössä. Kun Gillian Comeryn kerroin on painettu kerrassaan lukemiin 1,75, se jättää pienen kokeilun arvoisiksi niin yllättäjäkandidaatti Memphis Minnien (pitkävetokerroin 10,00) kuin lähdön Muu voittaja -vaihtoehdon (3,25).Kohde 3565: Anything For You 2,80 ***Kohde 3547: Memphis Minnie 10,00 ja Muu voittaja 3,25 *Kohteet sulkeutuvat kello 14.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.