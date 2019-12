Ravivihje: Toto4 Pori 20.12.2019

Suosikki: 7 Questionmark Me kilpailee tasaisessa vireessä ja starttaa sopivassa tehtävässä selvähkönä ykkössuosikkina taipaleelle. Ruuna on tarvittaessa hyvä avaaja, mutta sillä on aniharvoin satsattu starttiin täysillä. Questionmark Me:llä on tähdätty selkäjuoksuihin, millaisilla hevonen on ollut suoritusvarmin. Seinäjoella ruuna teki hyvän juoksun 3. ulkoa eikä hävinnyt kuin New Life Wheelsille. Viimeksi Grainfield Aiden piti keulasta ykköseksi ja Questionmark Me otti hopeaa tämän takaa.

Haastajat/yllättäjät: 4 Vixpress Li pääsi Vermossa keulaan, mistä ruuna tuli loppumetrit tasaisesti. Viisivuotias sai startin alle ja pystyy sitä kautta parantamaan. Kyseessä on hyvä lähtijä. 3 Mr Chance palasi Vermossa pitkältä tauolta, mutta oriilla ajettiin silti suht' optimistisesti ja käännettiin hevonen kiriin päätöskierroksen alussa. Mr Chance kiri mukavasti perille ja sai kunnon startin alle. Hyväluokkainen ja voitokas menijä ei ole näistä lähtökohdista unohdettavissa. Kahdessa edellisessä autolähdössä ori on ottanut lähtölaukan, kun se on lähtenyt eturivistä matkaan. 2 Gisela Luxi voitti amatöörin ajamana toissa kerralla terävän kirin päätteeksi. Viimeksi tamma ei ollut yhtä hyvä ja alkoi lopussa jäädä vaikka sai unelmareissun 2. sisällä. Hyvänä päivänään Gisela Luxi ei ole ulkona kärkikuvioista, kun lähtöpaikkakin on mitä mainioin. 10 Andree olisi nopeana avaajana hyötynyt eturivin lähtöpaikasta. Kauden ensimmäinen totosija on vielä hakusessa samoin kuin pitkältä tauolta palailevalla 9 Mr Big Starilla.

Pelijakauma: Suosikkipari Questionmark Me (48%) ja Vixpress Li (29%) on yliarvostettu. Mr Chance (5%) on maistuva ruksi.

Juoksunkulku: Radoilta 1-4 kiihdytetään parhaiten matkaan. Vixpress Li prässää itsensä lopulta keulaan avauksen ollessa reipas.