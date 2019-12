Ravivihje: Toto75 Tampere 21.12.2019 – pukinkontti kukkuralleen

Suosikki/Varma: 9 Anything For You on ollut niin mainio viime juoksuissaan, että se on takarivistäkin selvähkö kärkirankkaus. Ruuna kiri toissa kerralla 2. ulkoa hienolla tyylillä ylivoimavoittoon 11,0-lopetuksessa, eikä sitä starttia seurannut vajaan kahden kuukauden paussi näkynyt hevosen otteissa toissa viikon Toto64-lähdössä. Ruuna pääsi iskemään maalisuoran alussa johtaneen Joyride Luxin peesistä ja painui hallitusti tämän ohi voittoon.

Haastajat: 2 Juiceman oli toissa kerralla keulasta 10,5-kyytiä lopettaneen Com Miltonin perästä kolmas. Sen edelle toiseksi kiilasi lopussa Lightningsky. Viimeksi ruunan juoksu ei kunnolla onnistunut, mutta se pisteli maalisuoralla takaa aivan hyvin.

3 Past or Flash näytti viimeksi keulassa koko ajan voittajalta, mutta tuli kalkkiviivoilla ulkoa kirineen superyllättäjän ohittamaksi. Loistoreissun saava ruuna pystyy kyllä parempaankin.

Ruotsista tulleesta 7 Venerdistä on ollut isot odotukset molempiin Suomen kilpailuihin, mutta se ei ole pystynyt vastaamaan huutoon. Viime lauantaina ruuna oli kuitenkin jo vähän sinne päin ja lopetti 5. ulkoa vetämättömistä selistä asiallisesti neljänneksi. Voittoon sen on vielä vaikea riittää kovaa suosikkia vastaan, mutta totosija ei yllättäisi.

Tasapaksuja esityksiä viime starteissaan tehnyt 12 Golden Eleven olisi parhaimmillaan ilman kenkiä Kenkäpakon lisäksi kurja lähtöpaikka laskee sen osakkeita. Hevosen kyvyt kyllä riittäisivät reipastempoisessa juoksussa korkealle.

Yllättäjä: Ruotsista hankittu 11 Invincible H.C. on mielenkiintoinen hevonen Suomen lähtöihin. Se voitti ensin neljän hevosen tynkälähdön keulasta mennen tullen Kaustisella, mutta puutui seuraavaksi Vermossa vaativan reissun jälkeen kuolemanpaikalta laukalle loppukaarteessa. Meneväinen hevonen oli taas viimeksi Teivossa omaa luokkaansa piikkipaikalta. Jos kovakapasiteettinen Invincible H.C. maltaa juosta toisten takana, se on varmasti Anything For Youn tiukimpia vastustajia.

Pelijakauma: Anything For Youn suosikkiasema Juicemaniin nähden kuuluisi olla suht' selvä. Kolmossuosikkimme Invincible H.C. ja Golden Eleven ovat selkeästi alipelattuja.

Juoksunkulku: Radoilla 2-4 on riuskat avaajat. Juiceman pääsee vetotöihin.