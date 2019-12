Ravivihje: Toto4 Jokimaa 19.12.2019

Suosikki: Ahkerasti kilpaileva 5 War Paint nousee rankingin kärkeen. Viime viikolla Kouvolassa tamma kiri hyvin 2. ulkoa ja hävisi vain keulassa juosseelle Nemea Facadelle. Maanantain välistartissa War Paint jäi sisäratajuoksun jälkeen pussiin. 2640 metrin matka käy mainiosti vahvalle hevoselle.



Haastajat: 9 Dalton Hoss on tasaisen varmassa vireessä. Viime juoksuissa se on tehnyt asialliset lopetukset hyvien selkäreissujen päätteeksi. Olli Koivunen ohjastaa tällä kertaa. Edellisen tallikaveri 1 Lady Nightingale on jäänyt aliarvostetuksi. Hevonen on ihan hyvässä kunnossa ja keskipitkä matka on jaksavan hevosen puolella. Tamma ei ole mikään salama-avaaja, mutta eivätpä ole vastustajatkaan tässä kilvassa, joten uskomme Ari Moilasen taikovan tammalle ykkösradalta hyvät juoksuasemat kärkiryhmässä. Viime kilpailussaan Vermossa Lady Nightingale kohtasi kovempia hevosia kuin tänään. Tamma matkasi 5. ulkona. Moilanen ajoi kirivaiheessa toista rataa pitkin ja hevonen piti vauhtinsa hyväksyttävästi, ajautuen viimeisellä satasella hieman pussiinkin.



Yllättäjät: 2 Mas Bella on kerännyt yllättävän paljon peliä alustavasti. Tamma ei ole voittanut koko vuonna ja tarvitsee melko tarkan reissun. Viimeksi se ei esittänyt ihmeitä tynkälähdössä 4. sisältä, mutta peri kolmostilan, kun yksi vastustaja laukkasi edellä maaliin. 10 Tiffany Journey on riittävä hevonen, mutta palaa tauolta ja jää yllättäjien ryhmään ilman tuoreita näyttöjä. 8 Leemark's Evelyn on väläytellyt asiallisia lopetuksia suojajuoksuilla ja voisi järjestää paukun ylivauhtisessa kilvassa, samoin kuin viimeksi hyvin loppua ulkoradoilla spurtannut 11 Ciao Ferrari.



Juoksunkulku: Vaikeasti veikattava kiihdytys, kun varsinaiset starttiraketit puuttuvat viivalta. War Paint voisi hakea keulat aktiivisella ajolla.



Pelijakauma: Lady Nightingale (19%) on paras merkki suosikeista. Yllättäjistä ei löydy edullista pelattavaa.