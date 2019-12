Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 18.12.2019

Pelisuositus

Vermon Toto64-ravieihin löytyy mukavasti pelattavaa myös pitkävedon puolelta. IS Ravien prosenttiarvioiden perusteella tarjolla on viisi ylikerrointa.Ensimmäisen kohteen suosikkimmeon Toto64:ssä jonkin verran yliarvostettu, mutta sen pitkävetokerroin 5,0 on selvästi edullinen tarjous. Arviomme mukaan ori voittaa illalla 24 prosentin todennäköisyydellä, mikä tarkoittaa voittajakerrointa 4,2.Toisessa kohteessa on peräti kaksi ylikerrointa, koska Veikkaus pitää Tuuskasta aivan liian suurena suosikkina. Sen päähaastajaapääsee pelaamaan peräti kertoimelle 7,2 (rajakerroin 5,2) ja-vaihtoehtoa lukemalla 2,6 (rk. 2,3).Neljän kilometrin erikoiskilpailun kärkirankkauksemmeon pelinjärjestäjällä vasta kolmossuosikki. Sen pitkävetokerroin on juhlavasti 4,8. Oikeampi lukema kuuluu olla 3,5.Viides pelikoriin kirmaava hepo onkertoimella 4,8. Sen rajakerroin on 4,2.Stonecapes Picasso 5,0**Ysikymppi 7,2** ja muu voittaja 2,6*Borgmester 4,8***Capo 4,8*Kohteet sulkeutuvat kello 18.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.